Они воевали за светлую жизнь Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Абике, которому в наступаю­щем году исполнится 90 лет, бодр и живо интересуется событиями в мире, стране, регионе. Нуралы Садуакасов сделал даже любопытное сравнение: ветераны спокойнее, мудрее и оптимистичнее, нежели молодежь, реагируют на возникающие сложности в политике или экономике.



Хотя чему тут удивляться. Наши старики прожили такую жизнь, такого в ней повидали и изведали, испытали на себе, что не дай бог молодым. Собственно, для того ветераны и работали, за то и воевали.



Абильжан родился в тургайской глубинке Кустанайской области. В 1942 году был призван в армию Тургайским райвоенкоматом. Определили парня в сухопутные войска. Участвовал в боях на Украинском, Белорусском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За отвагу», которую особо ценили солдаты. И демобилизован был только в 1946-м, будучи старшим сержантом.



После демобилизации энергичный сержант окончил Целино­градский сельскохозяйственный институт, был востребован на партийной и советской работе, в профсоюзном движении. Заслужил орден «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть». Создал крепкую семью, в которой воспитал шестерых сыновей и дочерей. В настоящее время у него уже 12 внуков и семеро правнуков! Абике выразил признательность Главе государства за внимание к ветеранам и высказал благодарность за подарок. Много лет прошло после войны, и то обстоятельство, что память о ней и ее участниках, ныне живущих и уже ушедших от нас, не только не ослабевает, но крепнет – очень впечатляет неизбалованных судьбой ветеранов.