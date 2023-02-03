Онкология – не приговор

…Утро очередного рабочего дня. В операционном зале, пропитанном солнечным светом и запахами лекарственных препаратов, тихо, как никогда. Лишь звуки работающей аппаратуры порой нарушают пронзающее безмолвие: почти девять часов группа врачей онкологического центра Астаны во главе с директором медучреждения Мухтаром Тулеутаевым проводит сложную операцию молодой горожанке. Женщине диагностировали рак.

В клиниках и больницах, куда обращалась пациентка, ей предлагали лишь негуманные методы лечения вплоть до удаления важных органов. И только в столичном профильном центре тяжелобольную обнадежили – шанс на положительный исход есть, но хирургическое вмешательство будет не из простых. Медики прекрасно осознавали риски, однако не отказались от тяжелобольной. Выложившись на все сто процентов, а то и тысячу, они буквально вырвали жизнь девушки из цепких тисков рака.

А ведь такую борьбу за судьбы людей врачи ведут регулярно. Каждый день в центре проводят до 20 операций. Порядка 85 тыс. казахстанцев ежегодно проходят здесь диагностику и лечение..

– В нашей работе не бывает половинчатых мер, – говорит директор Многопрофильного медицинского центра Астаны, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РК, врач высшей категории по организации здравоохранения Мухтар Тулеутаев. – Все решения принимаются в пользу пациента в соответствии с действующими протоколами лечения. Для чего нам, хирургам, важно выкладываться на сто процентов? Чтобы при положительном исходе вместе с родными больного радоваться его выздоровлению, а при печальном – знать, что были использованы максимальные ресурсы и способы для спасения человека.

Безусловно, профессионализм узких специалистов и сила духа самого пациента – это залог длительной ремиссии или полной победы над онкологией. Однако все чаще врачи отмечают и уровень обеспечения клиник современными технологиями диагностики и лечения новообразований. И речь здесь не только о бережных эндоскопических и малоинвазивных процедурах и методах исследования, но и о куда более продвинутых вещах.

– Мы оказываем весь спектр специализированной консультативно-диагностической и стацио­нарной помощи казахстанцам. Проводим хирургические, лучевые и химиотерапевтические виды лечения. Применяются радикальные хирургические вмешательства, такие противоопухолевые лекарственные методы, как цитостатическая, таргетная, гормонотерапии. В числе наших достижений – мик­рохирургические реконструктивные пластические операции при злокачественных новообразованиях в области головы и шеи. Это пластика языка, дна полости рта, челюсти. В 2012 году совместно с коллегами из Индии мы сумели внедрить у себя микрохирургию с применением операционного мик­роскопа. Эта технология широко используется при удалении, к примеру, опухоли языка и позволяет восстановить этот орган за счет собственных тканей пациента, – отмечает главврач медицинского учреждения.

В свое время на базе онкодис­пансера была внедрена перкутанная вертебропластика при первичных и метастатических опухолях длинных трубчатых костей и позвоночника. Проще говоря, это операции с применением костного цемента. Удаление опухоли производится с замещением дефекта в том числе вышеупомянутым специальным искусственным материалом. Также в стенах центра сегодня проводятся реконструктивные и эстетические операции молочной железы, что позволяет женщине вернуть привлекательный внешний вид после мастэктомии (удаления груди) и, соответственно, улучшить психологическое состояние.

– Современная казахстанская онкологическая служба, как вы знаете, шагнула далеко вперед. Профессионализм отечественных специалистов и использование современных технологий, соответствующих европейским стандартам качества, позволяют не уступать многим иностранным клиникам. Однако казах­станцы, к сожалению, до сих пор предпочитают местным медорганизациям – иностранные. Это недоверие, неосведомленность или так называемая дань моде, я не знаю, но считаю, что эту тенденцию давно пора менять, – рассуждает один из лучших онко­логов страны.

Как повысить уровень доверия населения к системе здраво­охранения, врачам, улучшить репутацию отрасли? Мухтар Есенжанович, имеющий за плечами более 40 лет стажа, половина из которого связана с организаторской деятельностью, уверен, что формализм здесь недопустим. Положительный образ врача должен стать основополагающим, но при этом последний обязан соответствовать высокому статусу медика.

– За последние 10 лет в Казах­стане реализованы две Программы развития онкологической помощи – в 2012–2016 и 2017–2022 годах. В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева разработан проект «дорожной карты» по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023–2025 годы. Деятельность по профилактике, раннему выявлению и внедрению современных методов лечения онкологических заболеваний ведется на национальном уровне. На сегодняшний день улучшился уровень финансирования медицины. Практически все центры оснащены лечебно-диагностическим оборудованием. Но при всем этом нельзя не сказать о насущной проблеме – нехватке онкологов на базе поликлиник, – отмечает руководитель центра.

По словам собеседника, уровень заработных плат онкологов в поликлиниках как у терапевтического персонала. Суммы там небольшие. Отсюда и отсутствие интереса молодежи к этой специальности. Укомплектованность штата – возможность большего охвата населения для оказания медицинской помощи. Конечно, немаловажную роль играют и солидарная ответственность больного за свое здоровье, а также внимательность со стороны окружающих, особенно родных и семьи.

– В ежедневных хлопотах люди уделяют друг другу мало времени, не обращая внимания на очевидные вещи. А ведь бывает и так, что сиюминутная чуткость может спасти жизнь человеку. Помню, был случай: дочь с отцом обедали, и в какой-то момент мужчина поперхнулся. Казалось бы, ничего необычного, у всех такое случается. Но девушка решила обследовать родителя. У него обнаружили начальную стадию рака. Понимаете, взаимоотношения людей – это не просто коммуникации, но и своего рода профилактика, – добавляет Мухтар Тулеутаев.

Говоря о значимости родственных отношений, доктор обратил внимание на одну закономерность. Оказывается, психологическая поддержка близких комплексно с качественной медицинской помощью способны творить если не чудеса, то интересные вещи, однозначно. Благодаря своевременной диагностике болезни, а также любви, пониманию и заботе родных пациенты раз и навсегда забывали о том, что такое онкология. Под напором адекватного лечения, внешних положительных эмоций отступают даже те виды рака, которые долгие годы считались самыми агрессивными (опухоли легкого, желудка).

– Если каждый казахстанец будет проходить комплексное обследование вместо разовых трат на ненужные мелочи, то внесет посильный вклад в сохранение своего здоровья, а то и жизни, – резюмирует врач, еще раз подчеркивая, что в лечении опухолей положительных исходов всегда значительно больше, и онкология в современном понимании – отнюдь не приговор.