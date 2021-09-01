Статьи
​Онлайн-экскурсия по Культобе
Любовь Доброта

Помогла это сделать наша соотечественница Айнур Арашапова, последние годы живущая в Амстердаме. Naǵyz Beauty of the Great Silk Road – Kúltobe Settlement она создала год назад, а очередную трансляцию на YouTube-канале подготовила специально ко Дню Конституции и 30-летию Независимости страны. Она пригласила всех желающих окунуться в древнюю историю, показав результаты проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе», осуществляемого учеными КазНИИК в непосредственной близости к мавзолею Ходжи Ахмета Яссауи.

Девушка рассказывает, что, узнав о масштабном проекте, стала внимательно следить за результатами раскопок, интересоваться артефактами, найденными на древнем городище. Очень обрадовалась, узнав, что принято решение создать здесь археологический парк. Она уверена, что музей под открытым небом станет местом притяжения туристов со всего мира.

– Мне захотелось увидеть Культобе своими глазами и рассказать о Туркестане, ставшем столицей тюркского мира, в моем проекте, – говорит Айнур Арашапова. – Тем более что сейчас реализуется утвержденный Елбасы Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области, древний город в тренде, о нем все говорят. В социальных сетях появилось много информации о путешествиях, культуре, искусстве разных стран. Выставки, концерты, различные культурные мероприятия перешли в онлайн-режим, расстояния и границы стерлись. Но интересного и качественного контента о Казахстане, рассчитанного на международную ­­аудиторию, крайне мало. И тогда я решила внести свой вклад и тоже рассказать о Казахстане. Так родилась идея проекта Naǵyz Qazaqstannyń Sulýlyǵy/Nagýz Beauty of Kazakhstan.

В рамках своего проекта Айнур Арашапова через культуру, традиции, искусство и сферу туризма знакомит мир с Казахстаном. Идею рассказать о Культобе поддержали в КазНИИК, куда она обратилась с предложением о реа­лизации совместного проекта онлайн-экскурсии по древнему Туркестану. При участии творческой команды известного казахстанского режиссера-документалиста Алексея Каменского был снят 50-минутный фильм-экскурсия, в котором рассказывается о том, как город зарождался и как он выглядит сегодня, в год 30-летия Независимости Казахстана.

Сама Айнур приехала в Туркестан впервые, и все, что здесь увидела, произвело на нее сильное впечатление. Своими эмоциями и наблюдениями она поделилась в ходе онлайн-трансляции, пригласив всех желающих увидеть древний город и познакомиться с его историей.

Популярное

Все
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Снег и дожди идут в Казахстан
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Вооруженные силы Казахстана подняты по учебной тревоге
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Как будут отдыхать в мае казахстанцы
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге

Читайте также

Статьи
Лук света
Статьи
​​​​​​​«Дорожная карта» нового Казахстана
Статьи
Постковидный синдром: манипуляции и ложь – признак нового в…
Статьи
Если хочешь быть здоров…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021