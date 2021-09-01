Помогла это сделать наша соотечественница Айнур Арашапова, последние годы живущая в Амстердаме. Naǵyz Beauty of the Great Silk Road – Kúltobe Settlement она создала год назад, а очередную трансляцию на YouTube-канале подготовила специально ко Дню Конституции и 30-летию Независимости страны. Она пригласила всех желающих окунуться в древнюю историю, показав результаты проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе», осуществляемого учеными КазНИИК в непосредственной близости к мавзолею Ходжи Ахмета Яссауи.

Девушка рассказывает, что, узнав о масштабном проекте, стала внимательно следить за результатами раскопок, интересоваться артефактами, найденными на древнем городище. Очень обрадовалась, узнав, что принято решение создать здесь археологический парк. Она уверена, что музей под открытым небом станет местом притяжения туристов со всего мира.

– Мне захотелось увидеть Культобе своими глазами и рассказать о Туркестане, ставшем столицей тюркского мира, в моем проекте, – говорит Айнур Арашапова. – Тем более что сейчас реализуется утвержденный Елбасы Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области, древний город в тренде, о нем все говорят. В социальных сетях появилось много информации о путешествиях, культуре, искусстве разных стран. Выставки, концерты, различные культурные мероприятия перешли в онлайн-режим, расстояния и границы стерлись. Но интересного и качественного контента о Казахстане, рассчитанного на международную ­­аудиторию, крайне мало. И тогда я решила внести свой вклад и тоже рассказать о Казахстане. Так родилась идея проекта Naǵyz Qazaqstannyń Sulýlyǵy/Nagýz Beauty of Kazakhstan.

В рамках своего проекта Айнур Арашапова через культуру, традиции, искусство и сферу туризма знакомит мир с Казахстаном. Идею рассказать о Культобе поддержали в КазНИИК, куда она обратилась с предложением о реа­лизации совместного проекта онлайн-экскурсии по древнему Туркестану. При участии творческой команды известного казахстанского режиссера-документалиста Алексея Каменского был снят 50-минутный фильм-экскурсия, в котором рассказывается о том, как город зарождался и как он выглядит сегодня, в год 30-летия Независимости Казахстана.

Сама Айнур приехала в Туркестан впервые, и все, что здесь увидела, произвело на нее сильное впечатление. Своими эмоциями и наблюдениями она поделилась в ходе онлайн-трансляции, пригласив всех желающих увидеть древний город и познакомиться с его историей.