Онлайн-голосование за лучшие идеи жителей завершилось в Нур-Султане

Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
В Нур-Султане завершилось онлайн-голосование за лучшие идеи жителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В столице по поручению акима Алтая Кульгинова была запущена уникальная площадка Birge, которая позволяет развивать город совместно с горожанами. Жители могут предлагать свои идеи по интересующей теме. После сбора предложений было отобрано и открыто онлайн-голосование", - напомнили в столичной администрации.

Так, в лидеры вышла идея горожанина Нугуманова Д., который предложил создать единую студенческую карту для оплаты общественного транспорта, пополнения стипендии, входа в университет, предоставления скидок в заведениях и т.д.

Наиболее популярные направления среди горожан согласно предложенным идеям: урбанистика, создание общественных пространств, экология, транспорт и культура.

ТОП-популярных идей горожан по результатам онлайн-голосования на 19 апреля 2021: внедрение единой студенческой карты; раздельный сбор мусора; интернет-магазин; устройство сквера имени Күйші Дина; модернизация бордюров для возможности беспрепятственного проезда детских колясок, граждан с ограниченными возможностями, велосипедистов и т.д; точечное освещение пешеходных дорожек; списки семей, нуждающиеся в поддержке; озеленение и т.д.

Все идеи рассматриваются экспертами, а лучшие – берутся на реализацию.

Идея проходит три этапа модерации: 1) предложение 2) голосование 3) реализация.

По данным акимата, жители предложили более 280 инициатив, которые были детально изучены совместно с профильными органами и на онлайн-голосование представлено 30 креативных идей горожан. Об итогах онлайн-голосования будет сообщено позже.

Также, в скором времени на онлайн-голосование будут представлены ещё порядка 30 идей горожан, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Умные очки для слабовидящих
Путь писателя и государственного деятеля
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Шаг за шагом к вершине
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Актауский бенефис сборной Казахстана
Здесь будет экопарк
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Отрар «гостит» в Жезказгане
В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам
Без вины виноватые
Весна как состояние души
Татьяна из Жанакоргана
Лечить? Не допустить болезнь!
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

Читайте также

Цикл встреч по подготовке доклада о деятельности общественн…
Минтруда меняет подходы к трудоустройству уязвимых слоев на…
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Отопительный сезон без единой аварии прошел в Темиртау

