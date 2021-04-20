Онлайн-голосование за лучшие идеи жителей завершилось в Нур-Султане

В Нур-Султане завершилось онлайн-голосование за лучшие идеи жителей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
"В столице по поручению акима Алтая Кульгинова была запущена уникальная площадка Birge
, которая позволяет развивать город совместно с горожанами. Жители могут предлагать свои идеи по интересующей теме. После сбора предложений было отобрано и открыто онлайн-голосование", - напомнили в столичной администрации.
Так, в лидеры вышла идея горожанина Нугуманова Д., который предложил создать единую студенческую карту для оплаты общественного транспорта, пополнения стипендии, входа в университет, предоставления скидок в заведениях и т.д.
Наиболее популярные направления среди горожан согласно предложенным идеям: урбанистика, создание общественных пространств, экология, транспорт и культура.
ТОП-популярных идей горожан по результатам онлайн-голосования на 19 апреля 2021: внедрение единой студенческой карты; раздельный сбор мусора; интернет-магазин; устройство сквера имени Күйші Дина; модернизация бордюров для возможности беспрепятственного проезда детских колясок, граждан с ограниченными возможностями, велосипедистов и т.д; точечное освещение пешеходных дорожек; списки семей, нуждающиеся в поддержке; озеленение и т.д.
Все идеи рассматриваются экспертами, а лучшие – берутся на реализацию.
Идея проходит три этапа модерации: 1) предложение 2) голосование 3) реализация.
По данным акимата, жители предложили более 280 инициатив, которые были детально изучены совместно с профильными органами и на онлайн-голосование представлено 30 креативных идей горожан. Об итогах онлайн-голосования будет сообщено позже.
Также, в скором времени на онлайн-голосование будут представлены ещё порядка 30 идей горожан, добавили в пресс-службе.