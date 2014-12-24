Свежий выпуск Онлайн общались 10 тысяч Татьяна БЕК

Выступление Главы государства на торжественном заседании, посвященном Дню Независимости, дало новый импульс развитию страны. Библиотека Лидера нации одной из первых в стране организовала масштабное мероприятие с участием учительского корпуса всех регионов, направленное на поддержку стратегического курса и созидательной политики Н. А. Назарбаева. Инициативу библиотеки поддержали Минис­терство образования и науки, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова.

Среди задач конференции – пропаганда новой экономической политики «Нұрлы жол», ценностей независимос­ти, широкое привлечение преподавателей к идеологической работе, знакомство общественности с дея­тельностью Библио­теки Лидера нации. В онлайн-конференции приняли участие более 10 тыс. педагогов и студентов, работников образования всех регионов страны. По ее итогам принято письмо в поддержку новой экономической политики Елбасы «Нұрлы жол».



