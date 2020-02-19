Онлайн-платформа по продаже стройматериалов может появиться в Казахстане
Айдана Демесинова
В Казахстане предложили создать единую онлайн-платформу по продаже строительных материалов. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО "Байтерек девелопмент" Алтай Куздибаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нами предлагается создание маркетплейса стройматериалов. Это будет онлайн-платформа, где строительные компании смогут приобретать необходимые материалы по самым выгодным ценам, а производители стройматериалов – размещать информацию о производимой продукции. Мы сейчас на стадии формирования требований к этой системе. Думаю, к концу года мы выйдем на полноценное техническое задание и сможем о чем-то доложить", – проинформировал Куздибаев.
Согласно данным статистики, по итогам 2018 года общий объем производства строительных материалов в стране составил 724 млрд тенге.
"Нами в прошлом году сделан анализ 237 объектов. Их общая сметная стоимость составила 314 млрд тенге. Это 15 300 квартир. По ним мы сделали детальный анализ проектно-сметной документации и пришли к выводу, что 156 млрд тенге было потрачено именно на стройматериалы. Единая онлайн-платформа могла бы стать якорным проектом для отечественных производителей стройматериалов и застройщиков. Мы сможем практически отказаться от импорта. Это повлияет на цену жилья", – добавил спикер.