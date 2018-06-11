Экономика
Онлайн-приемную Евразийской экономической комиссии предложили создать казахстанские эксперты
Рустам Мухаметкалиев
На выездном заседании Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии была озвучена идея создания онлайн-приемной для предпринимателей, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Сегодня на заседании мы озвучили идею по созданию общественной приемной, которая будет работать в режиме онлайн", – сказал президент казахстанского Центра развития и защиты конкурентной политики Алдаш Айтжанов.

По мнению спикера, создание онлайн-приемной поможет каждому бизнесмену, который занимается трансграничной торговлей в рамках государств ЕАЭС. Работа в этом направлении должна стать более активной и эффективной.

"Вот такие мероприятия с выездом проходят не так часто. Порой бизнесмены со своими предложениями и вопросами вынуждены ждать более полугода. После создания онлайн-приемной предпринимателю достаточно будет записаться на консультацию, и спустя короткое время необходимый специалист ответит на интересующие его вопросы", – сказал он.

Алдаш Айтжанов отметил, что на заседании было предложено и проведение специальных разъяснительных семинаров и онлайн-вебинаров для казахстанских бизнесменов.

"Наш центр уже давно занимается подобными онлайн-трансляциями. Как показывает практика, проведение разъяснительных вебинаров очень полезно, когда у бизнесмена мало времени на посещение настоящего семинара. Однако он всегда его сможет посмотреть в онлайн-режиме, даже не покидая своего рабочего места", – подчеркнул президент Центра развития и защиты конкурентной политики.  

В свою очередь министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан Марат Кусаинов идею общественной онлайн-приемной поддержал.

"На дворе 21 век, и мы должны двигаться в ногу со временем. Предложение на самом деле очень интересное, в самое ближайшее время мы его рассмотрим и проработаем", – сказал Марат Кусаинов.

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