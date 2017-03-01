Онлайн сурдопереводчики внедрены в ЦОНах

АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрило услугу по онлайн сурдопереводу в центрах обслуживания населения для граждан, передает Kazpravda.kz.
Теперь людям с нарушениями слуха и речи квалифицированный специалист жестового языка будет предоставлять сурдоперевод в режиме реального времени со специального дублирующего монитора.
По словам председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Аблайхана Оспанова, на сегодняшний день в центрах обслуживания населения работают 862 специалиста, владеющие навыками сурдоперевода.
"Однако мы решили не останавливаться на достигнутом и пойти дальше. Теперь лица с нарушениями слуха и речи, обратившись в льготное окно ЦОНа, смогут получить услугу с помощью онлайн сурдопереводчика, который в режиме реального времени расскажет на языке жестов, как получить тот или иной документ", – рассказал Оспанов.
Пока пилотный проект реализован в ЦОНах Астаны и Алматы, в остальных регионах проходят подготовительные работы по запуску пилота.
Также госкорпорация предпринимает все возможные меры для качественного и беспрепятственного оказания государственных услуг. Так, во всех центрах обслуживания населения есть пандусы или кнопки вызова, льготные окна, а лица 1 и 2-й групп инвалидности могут вызвать сотрудников ЦОНа на дом, позвонив в Единый контакт-центр по номеру 1414.
К слову, в прошлом году работниками госкорпорации было оказано около 39 тысяч услуг инвалидам 1 и 2-й групп на дому.