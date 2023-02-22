Онлайн теперь могут обратиться в прокуратуру за защитой бизнесмены Алматы
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Прокуратура города Алматы и палата предпринимателей «Атамекен» создали условия для онлайн-обращений в мобильную группу по защите прав предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.
«Теперь простым наведением камеры смартфона на QR-код можно отправить сигнал в прокуратуру о нарушениях в сфере предпринимательства.
Сигналы будут незамедлительно поступать в мобильную группу для быстрого реагирования, это позволит предпринимателям оперативно добиться восстановления нарушенных прав», – убеждены в Генпрокуратуре.
Цифровизация процесса сэкономит время субъектов бизнеса и позволит оперативно реагировать на нарушения их прав, резюмировали в высшем надзорном органе страны.