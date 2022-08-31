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Общество
Онлайн теперь могут оформить еще одну соцвыплату казахстанцы

В Казахстане заявление на получение государственной услуги по назначению социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай утраты трудоспособности теперь можно подать через портал Электронного правительства eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее заявления принимались в бумажном виде через ЦОНы и отделы медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Новый онлайн-формат оказания услуги реализован благодаря совместной работе Минтруда и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.  

«Чтобы подать заявку через портал eGov.kz, в разделе «Помощь семьям» необходимо выбрать пункт «Назначение социальной выплаты на случаи утраты трудоспособности».

После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги онлайн, заполнить все обязательные сведения и подписать заявку электронно-цифровой подписью», – пояснили в ведомстве.

Срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней. Уведомление о назначении социальной выплаты на случай утраты трудоспособности либо мотивированный ответ об отказе будут направлены в личный кабинет пользователя.

Стоит отметить, что для получения услуги потребуется информация о наличии инвалидности и степени утраты трудоспособности (заключение отдела МСЭ), а также данные о состоянии социальных отчислений в Госфонд соцстрахования и поступлениях в него за последние 24 месяца, которые проверяются автоматически из информационных систем МТСЗН.

 Ранее сообщалось, что через портал Электронного правительства теперь можно подать заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

 

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