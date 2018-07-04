ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ пресс-конференции в Правительстве РК
На площадке пресс-центра Правительства РК началась пресс-конференция об итогах второго международного инвестиционного форума Kazakhstan Global Investment Roundtable 2018, сообщает Kazpravda.kz.
Спикером выступит председатель правления НК "Kazakh Invest" Сапарбек Туякбаев.
"Второй международный круглый стол Kazakhstan Global Investment Roundtable прошел в Астане 3 июля 2018 года. Основная цель мероприятия – презентовать инвестиционные возможности Казахстана, обсудить политику в сфере инвестиций, экономического развития и повышения конкурентоспособности.
В KGIR-2018 приняли участие 550 крупных бизнесменов и инвесторов из 40 стран мира (Великобритания, Германия, Франция, Турция, ОАЭ, Катар, КНР и др.).
В рамках форума была обсуждена политика в сфере инвестирования в такие направления экономики, как приватизация, развитие агропромышленного сектора, цифровизация, энергетика, машиностроение, инфраструктура и логистика", – говорится в информации на сайте primeminister.kz.