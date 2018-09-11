ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства Казахстана

В Үкімет үйі началось очередное заседание Правительства Казахстана под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, сообщает Kazpravda.kz
На повестке заседания:
• Итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2018 года.
• Вопросы повышения цифровой грамотности населения.
• Совершенствование законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием вице-министра по инвестициям и развитию Каирбека Ускенбаева.