ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК

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В Нур-Султане в режиме видеоконференцсвязи проходит заседание Правительства РК под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, передает Kazpravda.kz.
На повестке заседания: санитарно-эпидемиологическая ситуация, итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-март 2021 года.
На повестке заседания: санитарно-эпидемиологическая ситуация, итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-март 2021 года.