ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК

В Үкімет үйі началось заседание Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

На повестке заседания:

- прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проекты законов Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским бюджетом и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы»;

- развитие сахарной отрасли.