ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания в Правительстве РК Общество 26 июня 2018 г. 10:00 1270 Фото пресс-службы Премьер-министра РК В Үкімет үйі началось заседание Правительства, сообщает Kazpravda.kz.На повестке заседания:Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями.Меры по реализации закона о совершенствовании регулирования предпринимательской деятельности.Ход реализации Астанинской агломерации.По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием первого вице-министра национальной экономики Руслана Даленова.