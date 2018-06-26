ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания в Правительстве РК

Общество
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Фото пресс-службы Премьер-министра РК
В Үкімет үйі началось заседание Правительства, сообщает Kazpravda.kz.
На повестке заседания:
  • Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями.
  • Меры по реализации закона о совершенствовании регулирования предпринимательской деятельности.
  • Ход реализации Астанинской агломерации.
По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием первого вице-министра национальной экономики Руслана Даленова.


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