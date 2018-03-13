ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания в Правительстве РК

Сборные Казахстана по хоккею с шайбой разгромили национальные команды Японии и Южной Кореи
В Кызылорде в рамках чемпионата РК по байге был организован конкурс национальной одежды «Ұлттық киім – ұлт ажары»
Стоит в квартире он – газовый баллон
Аланна и Амина – чемпионки!
Подавляющее большинство (более 95%) потребителей бытового пропана пользуются газовыми баллонами еще советского производства, которые можно легко приобрести без всякой гарантии их целостности и безопасности
К празднованию Дня Победы материальную помощь получат более 2 300 жителей области Жетысу
Эксперты предупреждают: хроническое недофинансирование энергетической отрасли приведет к ее деградации и увеличит риски повторения аварий на генерирующих объектах и сетях
Вопросы – частные, проблемы – государственные
Эффективная модель межнациональных отношений
На сколько поднимут тарифы на коммунальные услуги в Казахстане
Улучшение условий труда работников CNPC в Казахстане обсудил Смаилов с вице-президентом компании
Годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа в Костанае
8-летний ребенок, играясь, выпрыгнул из окна 5-го этажа в Текели
Глава ФИФА посетит Казахстан
Бомбы замедленного действия
Содействовать росту внутреннего производства
Тарифы для генерации и электропередачи
Без срока давности
Быстрее, точнее, сильнее
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Ряд функций министерств передали акиматам в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
Договариваться придется
Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
О ситуации на казахстанско-узбекской границе рассказали в КГД
Женщина скончалась после блефаропластики в Усть-Каменогорске
Главы государств поздравляют Токаева по случаю праздника Ораза айт
Еще более 890 тысяч га сельхозземель вернули государству в Казахстане
Секспросвет не по возрасту: буклеты для проституток по ошибке раздали школьникам в Текели
Более 60 тонн пшеницы из России пытались ввезти под видом ячменя в Казахстан
Акимат Астаны о нашумевшем ЖК "Дублин": Каждый получит свои квартиры
Схемы движения трех автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожных работ
Трассы к популярным туристическим местам отремонтируют в Казахстане
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Был запрос – есть ответ
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Рудные богатства стране не нужны?
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области