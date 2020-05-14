Онлайн-тренировки во время карантина позволили выявить спортивные предпочтения казахстанцев

Большим успехом у казахстанцев пользовались тренировки связанные с боевыми единоборствами. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Жарасбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Чуть более 100 тысяч человек приняли участие в онлайн-тренировках. Мы просмотрели статистку, и она показала, что больше просмотров набрала тренировка боксеров-братьев Оралбай. Один из них олимпийский чемпион юношеских игр, второй чемпион мира по боксу. Следующим можно отметить бойца ММА Жалгаса Жумагулова. Он набрал более пяти тысяч просмотров. Пользовались успехов тренировки дзюдоистов – Муканов Азамат один из лидеров по просмотрам", – сообщил Жарасбаев.
По его словам, это в некоторой мере связанно с ментальностью народа.
"Мы любим единоборства и активно болеем за наших спортсменов. Эта статистика неким образом является отражением того, чем интересовались наши любители спорта", – заключил Жарасбаев.