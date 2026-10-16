Online Ustaz объединяет

Online Ustaz представляет собой маркетплейс образовательных услуг. Здесь ученик может найти нужный курс, выбрать репетитора, пройти пробное тестирование и подготовиться к ЕНТ, IELTS или другим экзаменам. Учителя, в свою очередь, получают возможность размещать собственные программы, продавать образовательные продукты и вести занятия.

– В Казахстане уже есть отдельные сайты для курсов. Но мы создаем именно образовательный маркетплейс. К нам может прийти учитель со своим продуктом, разместить его и зарабатывать. Педагоги предлагают услуги, ученики учатся, а мы предоставляем для этого единую площадку, – объясняет Еркин.

Всего на платформе сегодня работают более 140 преподавателей, размещено порядка 2,5 тыс. уроков и учебных материалов. Для онлайн-обучения предусмот­рены расписание, электронный журнал, прием оплаты и выплаты преподавателям. Сервис доступен на трех языках: казахском, русском и английском. Все размещаемые курсы проходят модерацию: сотрудники платформы проверяют материалы по установленным протоколам.

Одна из особенностей сервиса – поиск репетитора по карте. Пользователь выбирает предмет, после чего видит преподавателей, которые находятся поблизости. Затем он может связаться со специалистом и договориться о занятиях. Как утверждает автор, подобный сервис поиска репетиторов по геолокации пока не представлен в странах СНГ.

Важная фишка платформы – встроенный AI-помощник. Он отвечает на вопросы ученика, когда педагог занят.

– Искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его. Он призван экономить время преподавателя и делать обучение доступнее, – считает Еркин Хамидуллов.

Технический запуск платформы состоялся два месяца назад. За это время на сервисе зарегистрировались 3,4 тыс. человек. Более 2,2 тыс. учеников уже проходят обучение, а ежедневно на занятия заходят не менее тысячи пользователей. К проекту подключилась одна из школ Алматы, в результате доступ к платформе получили порядка 2 тыс. учеников.

Кроме того, здесь доступно 480 пробных тестов ЕНТ, которые насчитывают примерно 38 тыс. вопросов. Ученики уже прошли больше 33 тыс. тестов.

В качестве разработчика в проекте участвовал Олжас Нурсаинов. По его словам, за два года работы над платформой команда написала свыше 250 тыс. строк авторского кода. Важно было также подготовить площадку, изучить рынок и выстроить связь с педагогами и партнерами.

Стартап уже получил статус резидента Astana Hub и прошел программы Startup Orda и Startup Academy. При этом команда еще не начинала масштабную рекламную кампанию, продолжая дорабатывать отдельные функции.

– По мере работы становится понятно, что нужно добавить, изменить или убрать. Так продукт поэтапно развивается. К нам ежедневно присоединяются новые ученики, а показатели технического запуска уже позволяют говорить о востребованнос­ти продукта, – говорит Еркин Хамидуллов.

Следующим этапом станет выход на зарубежные рынки. В 2027 году разработчики намерены представить Online Ustaz в Кыргызстане и Узбекистане. По их мнению, в соседних странах также существует спрос на единую площадку образовательных услуг.