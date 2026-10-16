Online Ustaz объединяет

Молодой разработчик из области Жетысу Еркин Хамидуллов вместе с командой создал образовательную платформу Online Ustaz, которая объединяет педагогов, учеников и авторов курсов. 31-летний стартапер приехал в столицу из города Сарканда для участия с проектом в специальном хакатоне. Как он отмечает, платформа разрабатывалась в течение двух лет.
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