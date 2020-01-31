«Мотивируйся, визуализируй свои представления, мечтай, и будет тебе счастье!» – слышишь ежедневно чуть ли не из каждого утюга. Существует убеждение, что стоит приложить усилия, и все получится. Но если жить в халупе и мечтать о миллионе, миллион не появится. Если лежать на диване и визуализировать мужчину мечты, его к дивану не прибьет. Если усилием мысли лечить печень, здоровее она не станет.Вообще, мечты и счастье – такие тонкие и взаимопереплетенные материи, что не всяк искренне сознается в них. Ведь несовпадение мечты и реальности болезненно. Но по-разному. Вспомним хоть Марка Твена, писавшего о Брандере Маттьюзе и его мечте стать ковбоем. Стал Брандер, как помнится, «всего лишь университетским профессором», который «в высшей степени маловероятно» станет ковбоем.Есть такая притча. В одном маленьком пруду жил пескарь. Ему казалось тесным его жилище. Пескарь мечтал любой ценой добраться до большого водоема: «Там я привольно заживу! Крупной рыбой стану».Долго пытался пескарь доплыть до большого водоема, и все никак не получалось. Наконец, зацепился за лапу утки и с ее помощью добрался до озера. Мечта сбылась, да только стала за пескарем щука охотиться. Теперь целыми днями прятался он в песке и думал, как бы вновь в родной пруд попасть.Случается, что заветная мечта превра­щается в навязчивую идею. Желаемое все никак не осуществляется, и вместо того, чтобы еще раз хорошенько подумать о пользе и вреде такой мечты, человек идет наперекор всему. Отвергает мудрые советы родных и уговоры друзей.Вообще, конечно, хочется стать лучше. Очень хочется. Ведь те, кто реально жаждет перемен, приступают к ним сразу же, не откладывая. А все попытки начать жизнь с чистого листа, но с понедельника, почти в ста процентах случаев обречены на провал, ибо демонстрируют не желание перемен, а желание продемонстрировать это желание. А счастье между тем рядом.У счастья много лиц. Оно бежит вприпрыжку. Болтает на своем, не всем еще понятном языке. По пути лихо отбирает игрушку у чьего-то чужого, такого же пока маленького, но огромного счастья. Хохочет и смотрит с хитрецой. Счастье грустит иногда. Рисует что-то. Пытается объяснить. Включает музыку. Ну же, догадайся. Пойми. Почувствуй.Счастье набирает твой номер и молчит. Потом делает вдох и говорит то, что хочешь услышать. Нужно услышать и нужно сказать. Счастье машет из окна поезда. И вот оно уже на перроне. Встретились, наконец. Ну, привет! Счастье садится рядом и укрывает своей любимой курткой. Чтобы – не страшно. Не холодно.Счастье ставит тебе оценку. Строго. Без поблажек. Заставляет брать планку. И когда дотянешься, – ура! – знаешь, что это счастье.Счастье терпеливо ждет на следую­щей странице. Только прочти. Не пролистай. Не так уж и много слов. В следующем кадре ждет. Только сумей увидеть. Не промотай. Счастье пахнет дождем. Или ягодами. Или ягодами под дождем. Новой осенью с хрупкими хризантемами. Нескладным пирогом с подгоревшей корочкой. Счастье. Разное. Необходимое. Для каждого – свое.О нем так сложно говорить и думать. Уж сколько сказано и придумано за века. О нем так сложно не говорить и не думать. Ведь как без него-то? Все ищут, все ждут. Даже самые отъявленные циники. Даже те, кто никогда не признается. Ждут. Человека, поворот, минуту. Хотят стать счастливым. Ощущать, делиться, добиваться. Не завидовать чужому. Дорожить своим. Беречь.И пусть не бывает счастья бесконечного, бескрайнего и постоянного... Если бы было такое, с чем бы мы сравнивали, как распознали? И пусть поводы для него найти сложнее, чем для грусти. Плохое вообще более выпукло и разяще.А все же так важно знать, что оно есть, счастье. Что может быть. Что было и будет опять. Вот только чуть-чуть подождать, присмотреться, заслужить. Дозваться.