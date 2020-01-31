«Мотивируйся, визуализируй свои представления, мечтай, и будет тебе счастье!» – слышишь ежедневно чуть ли не из каждого утюга. Существует убеждение, что стоит приложить усилия, и все получится. Но если жить в халупе и мечтать о миллионе, миллион не появится. Если лежать на диване и визуализировать мужчину мечты, его к дивану не прибьет. Если усилием мысли лечить печень, здоровее она не станет.
Вообще, мечты и счастье – такие тонкие и взаимопереплетенные материи, что не всяк искренне сознается в них. Ведь несовпадение мечты и реальности болезненно. Но по-разному. Вспомним хоть Марка Твена, писавшего о Брандере Маттьюзе и его мечте стать ковбоем. Стал Брандер, как помнится, «всего лишь университетским профессором», который «в высшей степени маловероятно» станет ковбоем.
Есть такая притча. В одном маленьком пруду жил пескарь. Ему казалось тесным его жилище. Пескарь мечтал любой ценой добраться до большого водоема: «Там я привольно заживу! Крупной рыбой стану».
Долго пытался пескарь доплыть до большого водоема, и все никак не получалось. Наконец, зацепился за лапу утки и с ее помощью добрался до озера. Мечта сбылась, да только стала за пескарем щука охотиться. Теперь целыми днями прятался он в песке и думал, как бы вновь в родной пруд попасть.
Случается, что заветная мечта превращается в навязчивую идею. Желаемое все никак не осуществляется, и вместо того, чтобы еще раз хорошенько подумать о пользе и вреде такой мечты, человек идет наперекор всему. Отвергает мудрые советы родных и уговоры друзей.
Вообще, конечно, хочется стать лучше. Очень хочется. Ведь те, кто реально жаждет перемен, приступают к ним сразу же, не откладывая. А все попытки начать жизнь с чистого листа, но с понедельника, почти в ста процентах случаев обречены на провал, ибо демонстрируют не желание перемен, а желание продемонстрировать это желание. А счастье между тем рядом.
У счастья много лиц. Оно бежит вприпрыжку. Болтает на своем, не всем еще понятном языке. По пути лихо отбирает игрушку у чьего-то чужого, такого же пока маленького, но огромного счастья. Хохочет и смотрит с хитрецой. Счастье грустит иногда. Рисует что-то. Пытается объяснить. Включает музыку. Ну же, догадайся. Пойми. Почувствуй.
Счастье набирает твой номер и молчит. Потом делает вдох и говорит то, что хочешь услышать. Нужно услышать и нужно сказать. Счастье машет из окна поезда. И вот оно уже на перроне. Встретились, наконец. Ну, привет! Счастье садится рядом и укрывает своей любимой курткой. Чтобы – не страшно. Не холодно.
Счастье ставит тебе оценку. Строго. Без поблажек. Заставляет брать планку. И когда дотянешься, – ура! – знаешь, что это счастье.
Счастье терпеливо ждет на следующей странице. Только прочти. Не пролистай. Не так уж и много слов. В следующем кадре ждет. Только сумей увидеть. Не промотай. Счастье пахнет дождем. Или ягодами. Или ягодами под дождем. Новой осенью с хрупкими хризантемами. Нескладным пирогом с подгоревшей корочкой. Счастье. Разное. Необходимое. Для каждого – свое.
О нем так сложно говорить и думать. Уж сколько сказано и придумано за века. О нем так сложно не говорить и не думать. Ведь как без него-то? Все ищут, все ждут. Даже самые отъявленные циники. Даже те, кто никогда не признается. Ждут. Человека, поворот, минуту. Хотят стать счастливым. Ощущать, делиться, добиваться. Не завидовать чужому. Дорожить своим. Беречь.
И пусть не бывает счастья бесконечного, бескрайнего и постоянного... Если бы было такое, с чем бы мы сравнивали, как распознали? И пусть поводы для него найти сложнее, чем для грусти. Плохое вообще более выпукло и разяще.
А все же так важно знать, что оно есть, счастье. Что может быть. Что было и будет опять. Вот только чуть-чуть подождать, присмотреться, заслужить. Дозваться.
