ООН: Электрификация поможет снизить глобальное потепление на полградуса

Снижение выбросов метана в атмосферу и более активная электрификация могут обеспечить уменьшение глобального потепления на 0,5 градуса. Такое заявление сделал Саймон Стил, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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«В совокупности меры по сокращению выбросов метана и форсированной электрификации станут «холодным компрессом» для планеты, способным снизить прогнозируемое глобальное потепление на полградуса», - отметил чиновник в ходе своего выступления на климатической конференции ООН в Анталье.

Как убежден Стил, указанные шаги в настоящее время являются самым эффективным вариантом борьбы с повышением температуры на планете.

Представитель ООН также дал понять, что странам пора не просто формулировать глобальные климатические цели, а работать над их достижением на практике.

«COP31 должна не просто посылать сигналы, но и придавать мощный импульс внедрению практических решений», - подчеркнул Стил, добавив, что теперь внутри COP будет уделяться больше внимания «координации усилий государств по практической реализации мер».

В качестве приоритетных климатических целей международного сообщества Стил указал ощутимое снижение метановых выбросов, развитие энергетических сетей и увеличение втрое к 2030 году мощностей альтернативной энергетики на планете.