ООН – это общий дом для всех стран – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новый офис ООН в Алматы, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства осмотрел новое здание офиса ООН, в котором расположились 17 региональных подразделений крупнейшей международной организации.
Президент отметил символичность посещения офиса в день, когда отмечается праздник, имеющий особое значение, – День единства народа Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан полностью привержен принципам ООН и намерен продолжать активное взаимодействие с международным сообществом в целях сохранения безопасности, стабильности и защиты прав человека.
"Это прекрасное здание будет служить интересам Организации Объединенных Наций. ООН – это общий дом для всех стран. Я уверен, что наше сотрудничество будет расти. Мы будем поддерживать деятельность подразделений ООН в Казахстане во имя безопасности во всем мире", – сказал Глава государства.
В свою очередь Постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура поблагодарил Президента Казахстана и подчеркнул, что это прекрасное здание – подарок города Алматы. Дипломат выразил уверенность, что новый офис станет символом крепкой дружбы и партнерства Казахстана и ООН.
В ходе посещения Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками международной организации, ознакомился с работой библиотеки и представительств региональных подразделений ООН.