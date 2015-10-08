ООН: Казахстанское видение мироустройства Свежий выпуск 497 Талгат ХАНОВ, директор НИИ экономических и правовых исследований Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, доктор юридических наук

Лидер нации сформулировал казахстанское видение мирового устройства, которое способно навсегда избавить мир от угрозы войн и устранить их причины. Дальновидный политик предложил долгосрочные перспективы развития ООН. План Глобальной стратегической инициативы-2045 может стать тем международным документом, что откроет миру новый тренд развития на основе справедливых условий доступа всех наций к мировой инфраструктуре, ресурсам и рынкам. Он даст толчок к пересмотру многих устоявшихся тенденций и изменению отношений между странами и народами, их населяющими.

Реформирование ООН, создание условий для разработки наднациональной мировой валюты отвечает целям и задачам глобального устойчивого развития и процветания. Построение мира без ядерного оружия является стратегическим приоритетом в развитии человеческой цивилизации не на одно десятилетие. Прио­ритетность норм международного права и безальтернативность ООН в качестве универсальной организации выступают гарантом его соблюдения и являются краеугольным камнем современного миропорядка.

Поддерживая данную установку Лидера нации, считаю, что в современных условиях споры политического, территориального, национального характера могут быть решены только благодаря усилиям всего мирового сообщества, неукоснительному соблюдению всеми государствами международных норм. Нормализация международных отношений в экономике, экологии, в сфере информации и других направлениях может быть осуществлена на основе широкой интернационализации и партнерства, поиска баланса интересов, повышения роли институциональных механизмов современного международного права.

При этом в основу международной политики должны быть положены общечеловеческие морально-этические принципы и нормы, способные гуманизировать межгосударственные отношения. В таком контексте решение стоящих перед человечеством глобальных проблем должно служить обеспечению прочного и справедливого мира, развитию личности, общества и государства. Видится своевременным и актуальным предложение Главы государства о проведении в 2016 году Международной конференции ООН на высшем уровне в целях подтверждения базовых принципов международного права и восстановления диалога, взаимопонимания и доверия в международных отношениях.

Мы, ученые-правоведы, видим своей задачей участие в подобных международных форумах. Они служат разработке обоснованных предложений в механизм базовых принципов международного права и дальнейшему совершенствованию национального законодательства, приведению его в соответствие с международными стандартами.

Большой ущерб мировому правопорядку и международным отношениям наносит угроза терроризма и религиозного экст­ремизма. Сегодня актуальными и своевременными видятся предложения по учреждению под эгидой ООН единой мировой сети противодействия международному терроризму и экстремизму. Тем более что именно коммуникационное соп­ровождение террористической деятельности и распространение извращенных религиозных направлений приводят к формированию устойчивой экстремистской идеологии.

Посудите сами: электронные СМИ максимально расширяют аудиторию террористической пропаганды, создают определенную парадигму, систему ценностей, которая приводит к экстремизму. А продолжающиеся экономические кризисы, социальные потрясения, правовая безграмотность и отсутствие четких жизненных установок нередко приводят молодежь к разочарованию и вступлению в экстремистские и террористические организации.

В таких условиях необходимо не только разоблачение террористической пропаганды, но и создание единой мировой сети противодействия этому злу. Также видится адекватным предложение о принятии всеобъемлющего документа ООН по борьбе с терроризмом, который должен быть разработан с учетом новых реалий и последних достижений юридической науки в области защиты прав и свобод личности и обеспечения интересов государства.

Все, кто смотрел заседание сессии по телевидению, обратили внимание на то, что получил одоб­рение аудитории призыв Президента принять участие в подготовке и проведении выс­тавки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». К слову, предложение открыть в Астане международный центр развития «зеленых» технологий и инвес­тиционных проектов под эгидой ООН тоже говорит о глубокой озабоченности решением экологических проблем и сохранением окружающей среды. Такая идея основана на осознании важности вопросов повышения эффективности эколого-экономических механизмов производства посредством снижения ресурсопотребления и ускорения научно-технического прогресса, использования «чис­тых» инновационных технологий, обеспечивающих сбережение природных ресурсов.