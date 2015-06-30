ООН обеспечит экспертную поддержку

В ходе встречи Бакытжан Сагинтаев отметил, что Казахстан признает ведущую роль ООН, ее полевых миссий, фондов и программ в решении наиболее острых угроз международной безопасности и проблем в области развития. – Долгосрочное социально-экономическое и политическое развитие Казахстана в значительной степени зависит от наличия благоприятной внешней среды, прежде всего в Центральной Азии. В этой связи Казахстан заинтересован в политически стабильном, экономически устойчивом и безопасном развитии Центральной Азии, – подчеркнул первый заместитель Премьер-Министра. Одним из уязвимых аспектов межгосударственных отношений в регионе являются водно-энергетические ресурсы. Неравномерность их распределения негативно сказывается на развитии сельского хозяйства в странах ЦА, ведет к ухудшению эколого-мелиоративной обстановки в регионе. Участие ООН и ее структур, в частности UNRCCA, в поддержании диалога на основе принципов международного права среди государств Центральной Азии в сфере совместного использования и охраны трансграничных водных ресурсов играет важную роль. – Казахстан высоко оценивает усилия Центра по модернизации нормативно-правовой базы для трансграничного управления водными ресурсами бассейна Аральского моря, достижению и поддержанию справедливого и разумного баланса в использовании общих водных ресурсов с привлечением авторитетных международных экспертов, – сказал Бакытжан Сагинтаев. Первый заместитель Премьер-Министра поздравил Петко Драганова с назначением на должность главы UNRCCA и выразил уверенность, что его богатый профессиональный опыт позволит успешно выполнить стоящие перед центром задачи.
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