ООН обратилась к Казахстану с просьбой в связи с ситуацией в Афганистане

В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в городе Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств Казахстана как полноправного члена этой организации Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН.
18 августа первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимают необходимые меры по их размещению. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН.
Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане. Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и другому полностью будут финансироваться из бюджета ООН.
В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств Казахстана как полноправного члена этой организации Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН.
18 августа первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимают необходимые меры по их размещению. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН.
Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других агентств ООН в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане. Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и другому полностью будут финансироваться из бюджета ООН.