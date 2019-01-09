ООН озабочена изменением климата

В преддверии проведения конференции к вице-министру энергетики Казахстана Сабиту Нурлыбаю обратились послы ряда европейских государств с просьбой поддержать вопрос скорейшего принятия соответствующих механизмов по сохранению устойчивого климата на планете. Об этом – в нашем интервью с ним.

– Расскажите, пожалуйста, каковы результаты конференции и какими могут быть последствия глобального потепления?

– Важным элементом Парижского соглашения является Механизм устойчивого развития, подразумевающий совместные действия стран по снижению выбросов парниковых газов. В Катовице шла активная работа над основными документами по двусторонней торговле единицами снижения таких выбросов; над правилами, условиями и процедурами реализации совместных проектов... Тем не менее в этом вопросе консенсус между всеми сторонами не был достигнут, в связи с чем его рассмотрение перенесено на следующую конференцию, проведение которой запланировано в 2019 году.

Ход конференции, как и само Парижское климатическое соглашение ООН, в полной мере отразили две важнейшие глобальные тенденции. Во-первых, идет накопление надежных научных данных о произошедших за последние полвека и прогнозируемых на XXI век изменениях климата. В Катовице не только ученые и представители экологической общественности, но и подавляющее большинство политиков, представителей бизнеса были единодушны в оценке негативных последствий антропогенного воздействия на климат планеты.

Ряд стран, в том числе Австралия, Китай, Саудовская Аравия и другие, потребовали радикального снижения глобальных выбросов парниковых газов и одновременно увеличения финансовой помощи. Главы делегаций этих государств настаивали на удержании глобального потепления на уровне 1,5 градуса, в то время как нынешние цели стран по принятым обязательствам в рамках Парижского соглашения, по прогнозам международных экспертов, приведут к росту среднегодовой температуры на 3–3,3 градуса к 2100 году.

Во-вторых, на многочисленных мероприятиях конференции было продемонстрировано, что большая часть крупных компаний (как ТНК, так и национальных) сделала ставку на высокотехнологичное развитие бизнеса, одновременно ведущее к снижению выбросов парниковых газов, прежде всего двуокиси углерода (СО₂) во всех секторах экономики, и переходу к низкоуглеродному развитию. Приоритет такого интенсивного развития во многих странах поддерживается правительствами, например, Китая, Великобритании, Германии, Франции, Саудовской Аравии и других.

В 2015-м Казахстан представил свой вклад в реализацию Парижского климатического соглашения, взяв на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году от уровня 1990 года. Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии, дальнейшего развития энергосбережения и повышения энергоэффективности и реализации системы квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов.

– В Парижском соглашении говорится не только о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, но и о важности адаптации к изменению климата. Как будут реализовываться соответствующие меры?

– Прежде всего хотел бы пояснить, что такое адаптация к изменению климата. Адаптация – это действия, предпринятые в ответ на воздействия изменения климата или в ожидании прогнозируемых воздействий.

В рамках Парижского соглашения странам необходимо повышать сопротивляемость и снижение уязвимости к изменению климата. Также необходима активизация действий и усилий по адаптации. Важным элементом достижения целей Парижского соглашения будет разработка национальных планов адаптации. Они необходимы для разработки долгосрочных и краткосрочных мер на всех уровнях планирования.

Мы планируем приступить к разработке соответствующего плана.

Другим необходимым элементом является финансовое обеспечение мер по адаптации к изменениям климата. Для оказания помощи развивающимся странам был создан Зеленый климатический фонд, который руководствуется принципами и положениями Рамочной конвенции ООН об изменении климата и вносит значительный вклад в предоставление таким государствам возможности продвигать свою работу в процессе разработки и осуществлении национальных планов адаптации. С момента создания фонд аккумулировал денежные средства в размере более 10,3 миллиарда долларов.

– Актуален ли вопрос адаптации к изменению климата для Казахстана?

– Последствия изменения климата оказывают негативное воздействие на отдельные территории нашей республики, и поэтому вопрос адаптации весьма актуален для нас. К примеру, в связи с активной деградацией ледников в горных районах Казахстана, вызванных изменениями климата, органами по ЧС проведена работа по пересмотру системы обеспечения противоселевой и противооползневой защиты населенных пунктов. Еще одним примером служит работа наших научных организаций в сфере сельского хозяйства, которыми созданы и переданы на сортоиспытания высокопродуктивные и засухоустойчивые сорта пшеницы.

Министерство энергетики в рамках разработки новой редакции Экологического кодекса приступило к подготовке нормативной основы для адаптации уязвимых секторов к возникшим и предстоящим изменениям климата. В документ будет внесена соответствующая терминология, определена компетенция уполномоченного органа и местных исполнительных органов, заложена основа для оценки воздействия и уязвимости, а также планирования, мониторинга и реализации мер по адаптации.

– Какие международные проекты по борьбе с изменением климата реализуются в нашей стране?

– Министерство энергетики проводит активную работу в сфере международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды и предот­вращения изменения климата. К примеру, при поддержке Прог­раммы развития ООН, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития за последние 10 лет реализовано около сотни различных проектов по проблемам изменения климата с привлечением международного финансирования, таких крупных доноров, как Глобальный экологический фонд и Зеленый климатический фонд.

В настоящее время совместно с вышеупомянутыми институтами развития реализуются проекты в различных секторах экономики, направленные на развитие возобновляемых источников энергии, переход к «зеленой» экономике, предотвращение изменений климата и адаптацию к последствиям, надлежащую утилизацию опасных отходов и озоноразрушающих веществ, повышение энергоэффективности и энергосбережения.

Реализация таких проектов напрямую и опосредованно приведет к сокращению или предот­вращению выбросов парниковых газов в стране на десятки миллио­нов тонн СО₂ эквивалента. Такое международное сотрудничество по «зеленому» и устойчивому развитию будет содействовать вхождению Казахстана в 30 наи­более конкурентоспособных стран.