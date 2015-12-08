​ООН поддержала инициативу Казахстана

845
Ануар КАЛМЫКОВ

С идеей о необходимости принятия Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, Нурсултан Назарбаев выступил в апреле 2010 года в Вашингтоне в ходе I Саммита по ядерной безопаснос­ти. В нынешнем году в своей речи на общих дебатах юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства вновь призвал «сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в XXI веке» и подчеркнул необходимость принятия Всеобщей декларации. В течение 5 лет внешнеполитическое ведомство Казахстана вело кропотливую работу по разработке и согласованию текста документа.

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоявшемся 7 декабря, Всеобщая декларация была утверждена. Как сообщает пресс-служба МИД РК, соавторами соответствующей резолюции стали 35 государств, представляющих различные континенты и региональные группы.

Принятие резолюции ГА ООН стало еще одним подтверждением независимого внешнеполитического курса Президента Нурсултана Назарбаева и его положительного восприятия в мире. Кроме того, это свидетельство признания и поддержки международным сообществом видения Главы государства, нацеленного на построение мира, свободного от ядерного оружия к 2045 году, а также новый шаг на пути формирования Глобального антиядерного движения.

Всеобщая декларация по достижению мира, свободного от ядерного оружия, призывает, в частности, к полной ликвидации ядерного оружия как единственной абсолютной гарантии против его применения или угрозы применения. Также в ней содержится призыв направить людские и экономические ресурсы, используемые в разработке, техническом обслуживании и модернизации ядерного оружия, на цели укрепления мира, безопас­ности, устойчивого развития, борьбу с нищетой.

