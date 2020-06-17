ООН призвала Индию и Китай проявить максимальную сдержанность
ООН призывает Индию и Китай проявить максимальную сдержанность, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает Ria.ru.
"Мы ясно дали понять, что мы обеспокоены сообщениями о насилии и гибели на линии фактического контроля. И мы призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность", - сказал Хак.
По его словам, в ООН также с удовлетворением отметили сообщения о том, что оба государства взаимодействуют в целях деэскалации ситуации.
МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.
МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.
МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.