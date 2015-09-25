ООН: ЦА сыграет важную роль в осуществлении Целей устойчивого развития

Политика
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Ерзат Сергазин
Страны Центральной Азии будут играть важную роль в осуществлении Целей устойчивого развития. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по экономическому развитию Ленни Монтьель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Радио ООН.

"Хочу сказать, что я был приятно удивлен тем, как систематично относились там (в странах ЦА – Прим. ред.) к работе по осуществлению Целей развития тысячелетия. У меня нет сомнения, что в этих странах к новым Целям устойчивого развития отнесутся с той же ответственностью и обязательностью. Они используют опыт, который был приобретен при осуществлении Целей развития тысячелетия. Поэтому я не сомневаюсь, что Центральная Азия будет играть важную роль в осуществлении Целей устойчивого развития. Опыт по организации работы послужит для этих стран основой предстоящего успеха", – сказал представитель Организации Объединенных Наций.

По мнению Монтьеля, при осуществлении Целей устойчивого развития в первую очередь для стран Центральной Азии будет актуальным вопрос борьбы с социальным неравенством. 

"Я могу сказать, что государства СНГ приступили к осуществлению Целей развития тысячелетия, находясь в очень хорошем положении. Уровень нищеты, уровень образования и здравоохранения во многих странах СНГ может служить примером для подражания. При осуществлении Целей устойчивого развития в первую очередь для этих стран будет актуальным вопрос борьбы с социальным неравенством. Речь идет о соотношении состояния экономики, благополучия населения и состояния окружающей среды. Соотношение этих трех факторов – это суть новой Повестки дня устойчивого развития", – отметил помощник генсекретаря.

Вопрос социального неравенства, заметил он, важен не только для СНГ, но для всех стран мира.

Ленни Монтьель отметил, что 17 целей поддержали более 190 стран – членов ООН. К единому мнению по списку целей участники Организации пришли после трех лет переговорного процесса. 

В список целей ООН по устойчивому развитию входят: ликвидация нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение экосистем морей и суши, мир, правосудие и эффективные институты, партнерство в интересах устойчивого развития.

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Ранее руководитель управления электронного правительства Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Винченцо Акваро отмечал, что План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Президента РК соответствуют предложенным 17 целям устойчивого развития на период с 2015 по 2030 годы.

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