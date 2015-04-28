ООН выделила для Непала $15 млн из Центрального фонда реагирования на ЧС

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос объявила о выделении из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации $15 млн на оказание помощи жителям Непала, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Центр новостей ООН.
Землетрясение магнитудой 7,9 с эпицентром между столицей Катманду и городом Покхара стало самым мощным в этом районе с 1934 года. Число погибших в результате этого стихийного бедствия достигло 3 351 человек. 6 833 человека получили ранения. В целом, от землетрясения пострадали более 8 млн человек. 1,4 млн жителей Непала нуждаются в срочной продовольственной помощи.
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации – один из механизмов, используемых ООН для разрешения гуманитарных кризисов. Он был учрежден в 2006 году и регулярно пополняется за счет добровольных взносов. В фонде всегда есть финансовые средства, что позволяет ООН действовать сразу, как только происходит бедствие.
$15 млн из этого фонда будут переданы гуманитарным организациям для оказания пострадавшим самой неотложной помощи, включая обеспечение их жильем, водой, медикаментами и другими предметами и услугами первой необходимости.
Валери Амос выразила надежду, что эти средства позволят гуманитарным организациям активизировать усилия по оказанию помощи пострадавшим.