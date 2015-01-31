Свежий выпуск ООН взывает к спонсорам По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай С

«Гуманитарным агентствам срочно необходимы средства для продолжения работы в Сирии. На оказание помощи ее жителям в этом году потребуется 2,9 миллиар­да долларов. В прошлом году мы получили лишь 48% от запрошенной суммы. Нехватка средств, в том числе на реализацию плана подготовки к зиме, означает, что сотни тысяч из 3,3 миллиона человек, которым необходима помощь, не получили ее», – сказала Кюнг-ва Канг.

В ходе брифинга для членов СБ, как сообщает ТАСС, помощник генсека заявила, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция продолжают игнорировать требования ООН об обеспечении беспрепятственного доступа к населению и безопасности мирных жителей.





Страдают дети

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает страны-доноры выделить 3,1 млрд. долларов на оказание гуманитарной помощи детям в 2015 году.

Всего в ней нуждаются около 62 млн. детей, пострадавших в результате обострившихся военных конфликтов и гуманитарных катастроф, сообщило руководство фонда. Объем необходимой помощи на миллиард долларов превышает сумму, затребованную ЮНИСЕФ в 2014 году.

Около 900 млн. долларов необходимо на оказание помощи детям в Сирии и соседних с нею странах. Еще 500 млн. долларов должны быть направлены в государства Африки, пострадавшие от эпидемии лихорадки Эбола. Средства также предназначены детям, проживающим в Ираке, Нигерии, Афганистане, Конго и секторе Газа.





Пессимистический прогноз

Европейский союз ждут серьезные перемены на фоне глобальных экономических процессов, происходящих в мире. Такое мнение выразил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

«Лет через тридцать ни одна из стран ЕС больше не сможет быть участницей клуба ведущих держав G7», – заявил Юнкер в интервью французской газете Le Figaro. Он напомнил, что «если в 1900-м в Европе проживало 20% мирового населения, то в 2100 году этот показатель будет составлять лишь 4%».

В связи с этим, убежден Юнкер, спекуляции на счет вероятного отказа Греции от евро и выхода из ЕС контрпродуктивны. «Мы и без того самый маленький континент, – отметил глава Еврокомиссии. – Не время рассуждать о распаде».

Также Юнкер категорически исключил возможность списания греческого долга. «Об этом не может быть речи. Остальные страны зоны евро не поддержат этого», – подчеркнул он, напомнив, что ранее уже были предприняты послабления: снижение банковских ставок, продление сроков займов. «Мы уважаем итоги голосования в Греции, – заверил председатель ЕК. – Однако и Греция тоже должна уважать остальных. Новые договоренности возможны, но к фундаментальным изменениям они не приведут».





Евреи смогут вернуться

Правительство Португалии одобрило закон о предос­тавлении гражданства потомкам евреев, изгнанных из страны 500 лет назад, сообщает Ассошиэйтед пресс. Испания приняла такой же закон в прошлом году.

Представитель кабинета Луиш Маркеш Гедеш заявил, что правительство приняло поправки к законодательству, предоставляющие право гражданства евреям-сефардам, как называют тех, кто проживал на Иберийском полуострове. Поправки коснутся граждан, которые смогут продемонстрировать «традиционные связи» с португальскими евреями-сефардами, – фамилии, владение языком, наличие прямых или иных близких родственных связей.

Примерно 80 тыс. евреев перебрались в Португалию из Испании, изгнавшей евреев и арабов в 1492 году. Португальские монархи сначала предоставили евреям убежище, но затем потребовали, чтобы те приняли христианство или покинули страну.





Эбола понемногу отступает

Эпидемия лихорадки Эбола, которая унесла жизни почти девяти тысяч человек в Африке, близится к завершению, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю было зафиксировано всего 99 новых случаев заболевания. Как сообщили в организации, такое небольшое число заразившихся зарегистрировано впервые с июня 2014 года. «Ответ на эпидемию лихорадки Эбола сейчас перешел во вторую фазу, когда основное внимание уделяется не замедлению распространения вируса, а победе над ним», – говорится в заявлении ВОЗ.

Ранее власти Либерии – страны с наибольшим числом жертв эпидемии лихорадки – заявили, что в настоящее время официально подтверждены лишь пять случаев заболевания.



