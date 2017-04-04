Опасение по поводу близости жилых объектов к складам с боеприпасами выразил министр обороны РК

В Министерстве обороны РК опасаются диверсий, связанных с приближением земель, выделенных под жилое строительство, к складам с боеприпасами. Об этом в ходе заседания Правительства заявил глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По словам министра, в сфере противодиверсионной безопасности законодательно установлены запретные зоны вокруг объектов, особенно с боеприпасами.
"Хотел бы напомнить акиматам на местных уровнях учитывать данный факт и обратить особое внимание на выделение земли населению, потому что выделенные участки под строительство объектов и жилья уже приближаются к складам с боеприпасами, которые вы знаете, очень взрывоопасные, и в случае каких-то диверсионных действий могут быть нежелательные воздействия на население и на объекты", – сказал глава Минобороны.