Опасная музыка, или Послесловие к елкам

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ
Как положено, появился Дед Мороз с подарками, проводились различные конкурсы, настораживало лишь то, что весь этот праздник сопровождал почему-то тяжелый рок. Причем то, что звучало, трудно было назвать музыкой – чередование бас-ритмов невероятной громкости вызывало даже дрожание стекол в зале.
Одурев от этой какофонии, я решила зайти к руководству школы, чтобы поинтересоваться, как подобное «музыкальное сопровождение» стало возможным в специализированном учебном заведении? Давно доказано, что влияние музыки на психику человека может быть как положительным, так и отрицательным.
К моему удивлению, выслушав меня, ни директор, ни завуч особой тревоги не высказали. Более того, по их мнению, все происходящее на школьном вечере вполне допустимо. При этом мне дали понять, что я со своими взглядами просто устарела! Тем более что детям, по их словам, такая музыка нравится.
Чтобы выяснить, кто же из нас прав, я решила обратиться к специалистам. Так, например, кандидат медицинских наук, заведующий детским отделением РГКП «Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии» г. Алматы Марина Вихновская резко отрицательно отнеслась к тому, чтобы в детских учреждениях, а уж тем более в тех, где находятся дети с нарушениями психики, гремел тяжелый рок.
Кстати, человеческий слух настроен на среднюю интенсивность звука в 55 децибел, при уровне свыше 80 децибел действие музыки вызывает неприятные ощущения, при 90 децибелах она становится вредной. Многочисленные медицинские исследования доказали, что подобная музыка травмирует слух и нервную систему, оказывает стрессовое влияние на весь организм.
Но это медицинский аспект, а есть еще и воспитательный. По мнению независимого эксперта в сфере образования, директора ОФ «Социальная динамика», педагога с большим опытом школьной работы Елены Ожго, любое школьное мероприятие должно прежде всего быть воспитательным, а уже потом развлекательным. К дискотеке с поправкой на особых детей должен быть и подход особый, убеждена она, здесь необходимо руководствоваться врачебным правилом – не навреди! Более того, ей кажется, что 90-е годы с танцами в темном зале с орущей музыкой и плохим подбором музыкального материала уже прошли. Сегодня надо искать новые формы. К примеру, на президентской елке не было дискотеки, там были дети разные, разных возрастов, но им на таком празднике и весело, и интересно.
Стоит ли напоминать, что школа призвана формировать музыкальную культуру, художественный вкус. Эту точку зрения разделяет и главный режиссер Государственного русского академического театра драмы им. М. Лермонтова, народный артист РК, профессор Рубен Андриасян.
– Я тоже не очень понимаю засилие такой «немузыки», – сказал он. – Что же касается школы, то здесь, как в театре, надо действовать не методом запрета и не работать на потребу публики, а «поднимать» ее над толпой, воспитывая эстетический вкус.
Действительно, музыка становится музыкой, то есть одним из высших форм искусства, только тогда, когда она делает из человека Человека, формируя в нем духовность, то есть то, что отличает его от остального животного мира. А духовность обязательно направлена на добро и гуманизм. Поэтому, как считают специалисты, имеется существенная разница между чарующей музыкой, например, флейтиста или скрипача, и тяжелым роком, так как последний пробуждает в человеке животные инстинкты агрессии и разрушения.
…Я уходила со школьного вечера, вслед мне неслись ухающие басы, а в дверном проеме было видно, как в темном зале при мерцающих в ритм музыки огнях, словно в конвульсиях, бились детские фигурки.

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