​Опасная работа

В областном центре с разницей в несколько дней убиты два таксиста.

В минувшую пятницу в полицию поступил звонок: на окраине Павлодара стоит брошенная машина, в салоне которой видны пятна крови. Выяснилось, что автомобиль принадлежал 55-летнему таксис­ту, пропавшему накануне. Вскоре в лесополосе пригородного села Павлодарского местные жители нашли и тело самого мужчины.

Уже на следующий день полицейским удалось задержать подозреваемого – 19-летнего безработного, не имеющего судимостей, который не так давно вернулся из армии. Он признался в том, что зарезал таксиста.

Еще более шокирующие подробности рассказали в пресс-службе ДВД Павлодарской области. В ходе расследования выяснилось, что парень за несколько дней до убийства автовладельца лишил жизни еще одного павлодарца, который занимался частным извозом, а потом сдал машину погибшего на запчасти. О том, что произошла трагедия, родственники 44-летнего мужчины узнали только от полиции.

– По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК «Убийство», – уточнила сотрудник пресс-службы ДВД области Алма Мусабекова. – Кроме того, начато досудебное расследование по статье «Скупка краденого» в отношении руководства СТО, где у подозреваемого купили на авторазбор машину без документов.