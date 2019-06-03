​Опасная родинка

Всех желающих, кто хотел проверить свои родинки, принимали врачи-онкологи. На консультативном приеме побывало более 100 человек, среди них 8 пациентам впервые поставлен диагноз – меланома, рак (в том числе подозрение), а 55 – предрасположенность к раку.

При этом аналогичные дни открытых дверей были проведены по всей области. Консультацию получили 679 акмолинцев, из них у 83 человек впервые выявлены меланома, рак (в том числе подозрение), предрасположенность к раку – у 146. Также у 118 пациентов, посетивших специалис­тов, были выявлены другие заболевания.

Заболеваемость меланомой среди мужчин и женщин примерно одинаковая, но чаще она поражает людей 15–40 лет. А предупредить ее развитие легче, чем другие виды рака. Для этого нужно только внимательно следить за родинками и пигментными пятнами на коже и знать, по каким признакам можно определить меланому.

Время проведения дня открытых дверей не случайно, впереди лето, а один из основных факторов, способствующих возникновению меланомы, – это длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

На ранних стадиях меланома излечима, такую опухоль можно легко удалить хирургическим путем. После этого пациенту необходимо регулярно посещать дерматолога, чтобы вовремя заметить возникновение рецидива.