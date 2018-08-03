​Опасная стройка

Трое рабочих, оказавшихся под завалами обрушившегося недост­роенного коттеджа в Астане, госпи­тализированы в больницу.

Спасателей в тот злополучный вечер вызвали очевидцы, которые самостоятельно смогли вытащить из-под завалов двоих рабочих 1970 и 1983 годов рождения. Однако к розыску третьего пострадавшего 2000 года рождения уже подключилась кинологическая группа Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, здесь же работали медики Центра медицины катастроф КЧС.

Через два с половиной часа мужчина был извлечен из-под завалов. И на сегодня он, как и его коллеги, находится в городской больнице № 1. Состояние пострадавших оценивается как стабильное средней степени тяжести. «Медицинская помощь оказана в полном объеме. Все пострадавшие с политравмами госпитализированы в профильные отделения больницы», – прокомментировали в управлении общественного здравоохранения Астаны.

Между тем причина обрушения плиты перекрытия в строящемся двухэтажном коттедже по улице Балкантау пока не установлена. Однако в полиции сообщают: наз­начены экспертизы. При этом в пресс-службе столичного ДВД уточняют, что владелец строительного объекта установлен, но каких-либо правоустанавливающих и разрешительных документов он не предоставил. Кроме того, полицейские выяснили, что между владельцем и пострадавшими отсутствовал трудовой договор. В итоге начато досудебное расследование по статье 156 УК РК – нарушение правил охраны труда.