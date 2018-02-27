​Опасная утечка

На месторождении АО «СНПС – Актобемунайгаз» в нефтегазодобывающем управлении «Октябрьскнефть» вечером 22 февраля произошел несчастный случай: погиб рабочий. Еще один находится в тяжелом состоянии.

По словам заместителя руководителя управления по инс­пекции труда по Актюбинской области Бауыржана Уразаева, при проведении текущих ремонтных работ плунжерного насоса на скважине № 3410 была обнаружена утечка техничес­кой воды, вследствие чего и случилось ЧП.

По пути в больницу один из работников – мужчина 54 лет – скончался. Второму – 1972 года рождения – понадобилась срочная медицинская помощь. Для этого в поселок Кенкияк был направлен реаниматолог из районной больницы. По информации главного врача Темирской ЦРБ Есентемира Демегенова, состояние пострадавшего сейчас стабилизируется. Пациент находится под наблюдением врачей. В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование причин и обстоятельств произошедшего.