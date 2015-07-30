Опасная вода

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Аслан КУДАБАЕВ, Костанай
Спасатель-водолаз Центральной спасательной станции 1-го разряда г. Костаная Нурсултан Аяжан постоянно оглядывает в бинокль прилегающую к городскому пляжу водную гладь. Эту свою вахту спасатели станции несут каждый день с 9 часов утра до 22 часов вечера. Больше всего хлопот им доставляют отчаянные пловцы, которые так и норовят миновать буйки.
– К таким мы немедленно подплываем, просим их вернуться на безопасную территорию, – говорит спасатель. – Зачастую правила нарушают подвыпившие люди, которые таким образом хотят найти себе развлечение. Но нужно помнить, что ценою бравады может стать жизнь.
Нурсултан Аяжан спасает несознательных граждан вот уже год. К сожалению, доставать из воды утонувших приходилось за это время не раз. Всего нынешним летом в водоемах области утонуло 11 человек, один из них ребенок. Причины банальны – купание в непредназначенных для этого местах, алкогольное опьянение. Часто родители оставляют детей без присмотра.
– Трагические случаи происходят за границами городского пляжа, – рассказывает спасатель. – За всем побережьем не уследишь. Буквально позавчера выше по течению случилась трагедия. Группа выпускников вуза праздновала вручение диплома. Конечно, без спиртного не обошлось. И, как следствие, случилась беда – один юноша утонул. Трудно представить, какое горе переживают его родные. Когда проводим поисковые работы, нам морально тяжело в таких случаях. Ведь мы бессильны вернуть человека к жизни.
Напарник Нурсултана Тулебай Усенов на Центральной спасательной станции работает 2,5 года. До этого практиковался гражданским врачом. Здесь же, на пляже, ему чаще приходится не откачивать утопающих, а выправлять вывихи незадачливым отдыхающим. В эти жаркие дни на городском пляже Костаная некуда яблоку упасть – число отдыхающих может достигать тысячи человек. И за каждым нужен глаз.
Днем вахту на станции несут пять человек. Спасатели оснащены всем необходимым: на станции имеются три моторные лодки и один скоростной катер, а также семнадцать водолазных костюмов и прочее спасательное снаряжение.
– По возможности мы не только наблюдаем за пляжем, но и патрулируем реку от малого моста до КЖБИ – говорит руководитель Центральной спасательной станции 1 разряда г. Костаная Алим Айгужин. – Все это для того, чтобы максимально обеспечить безопасность отдыхающих. В любом случае эти наблюдения часто оказываются полезными. К примеру, на днях к нам подбежала женщина и говорит, что утонула маленькая дочь. Но наш наблюдатель заметил, что девочка просто отошла, когда мамаша отвлеклась. А однажды подвыпивший мужчина потерял приятеля, тоже думал, что того поглотила водная гладь. Но причиной отсутствия явилась другая вода – огненная: потерявшийся нашелся возле другой компании.

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