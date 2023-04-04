Опасно для жизни

Практически ежедневно работники учреждений здравоохранения сталкиваются с ситуациями, когда без хирургического вмешательства не обойтись. Зачастую клинические случаи бывают стандартными, но не обратить внимание на некоторые порой просто невозможно.

Взять хотя бы операцию, связанную с редкой патологией желудочно-кишечного тракта – язвой Дьелафуа, которую установили таразские эскулапы. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, это нарушение стенок органа является причиной массивных желудочно-кишечных кровотечений у 0,9–5,8% больных. Патология считается генетически обусловленным заболеванием, проявляющимся аномалией развития сосудов подслизистого слоя желудка. Лечение язв Дьелафуа требует срочной операции.

В хирургическое отделение городской многопрофильной больницы в тяжелом состоянии поступил житель Тараза. Со слов пациента, он почувствовал себя плохо за 2–3 часа до госпитализации, когда появились рвота с кровью, стул черного цвета, резкая слабость и головокружение. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в прием­ный покой больницы, осмотрен хирургом и терапевтом и в экст­ренном порядке госпитализирован в хирургическое отделение.

Как сообщил заведующий хирургией Габиден Рахымжан, пациент поступил с клиникой желудочно-кишечного кровотечения:

– При обследовании обнаружена язва в кардиальном отделе желудка, которая ранее кровоточила под тромбом. Через сутки открылось повторное кровотечение. Пациент в экстренном порядке был взят на открытую операцию. Мы провели лапаротомию и гастротомию, вскрыли желудок и зашили саму язву. Через два дня у находившегося в реанимации больного произошел рецидив кровотечения. Было принято решение провести эндоскопическое обследование. Из-за того, что желудок был заполнен кровью, и тяжести состоя­ния мы в экстренном порядке провели повторное открытое хирургическое вмешательство. В процессе обнаружено еще несколько кровоточащих язв, которые были ушиты, – рассказал хирург-эндоскопист.

После второй операции пациенту выставлено редкое заболевание – синдром Дьелафуа. Местные врачи посчитали необходимым посовещаться с московскими коллегами и за консультацией обратились к врачу-гастроэнтерологу, эндоскописту, профессору Петру Щербакову, который неоднократно проводил мастер-классы в Таразе, а также к руководителю отделения клинической физиологии и эндоскопии Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова Ерлану Абдрашеву. Оба врача согласились с диагнозом, дали свои рекомендации, отметив, что это крайне редкое заболевание.

Сегодня таразские хирурги самостоятельно проводят сложные виды эндоскопических операций на ЖКТ.

– Во время эндоскопического обследования нами обнаружены оголенные, кровоточащие сосуды, которые впоследствии были клипированы, что остановило кровотечение. На следующий день при повторной ревизии найдены новые «открытые» сосуды. Если сегодня на этом месте нет оголенного сосуда, то уже завтра он, увы, может появиться. Мы провели две открытые операции и две эндоскопические, в результате чего кровотечение было полностью остановлено, – рассказал доктор Габиден Рахымжан.

На основании клинической картины и проведенной процедуры гастроскопии (ЭГДС) диагноз был подтвержден – острые язвы желудка (синдром Дьелафуа), осложненные профузным кровотечением, а также постгеморрагическая анемия тяжелой степени.

Больной в течение 26 дней находился на лечении. После­операционный период протекал тяжело, мужчина находился в отделении реанимации 13 суток, отмечался неоднократный рецидив кровотечения… После улучшения состояния пациент был переведен в отделение хирургии. На фоне проведенного лечения кровотечение остановилось, состояние улучшилось. В удовлетворительном состоянии больной выписан домой под наблюдение хирурга и гастроэнтеролога в поликлинике по месту жительства.

Габиден Рахымжан отметил, что в практике хирургов язва Дьелафуа является одним из самых редких и опасных заболеваний. В Жамбылской области такой диагноз поставлен впервые. Поэтому при малейшем подозрении на возможность развития желудочного кровотечения следует как можно быстрее обеспечить возможность получения квалифицированной помощи медиков. Благодаря профессиональной и слаженной работе опытного коллектива хирургов и реаниматологов спасена жизнь пациента с редкой патологией и тяжелыми многократно рецидивирующими кровотечениями.

Другой случай зафиксирован в городском научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии, где впервые прооперировали шестимесячного ребенка со сложнейшим врожденным пороком сердца – атрезией легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки. Лечение одного из редчайших заболеваний в мире стало возможным благодаря мас­тер-классам по детской хирургии, проведенным известным белорусским кардиохирургом Юрием Линником и детским анес­тезиологом-реаниматологом Викторией Назаренко.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано всего 54 случая таких дефектов. В регионе это была первая подобная операция. По мнению специалистов, при своевременном выявлении и хирургическом вмешательстве у таких пациентов есть шанс на выздоровление.

Еще один уникальный для медиков случай зарегистрирован в Мойынкумском районе. После долгой борьбы местным врачам удалось спасти двух пациентов, поступивших в центральную район­ную больницу с обширными термическими повреждениями. Два человека в возрасте 26 и 54 лет были доставлены с ожогами от пламени на лице, шее, туловище, а также на обеих верхних и нижних конечностях.

Площадь поражения составила около 85%. Установлены ожоговый шок третьей степени, ожоговая болезнь, термоингаляционный ожог верхних дыхательных путей. Как выяснилось, травму, чуть не лишившую их жизни, они получили дома в результате хлопка газового баллона. Пострадавшие попали в огненный шар при заходе в комнату, где стоял баллон, который заправляли накануне вечером.

В срочном порядке был проведен осмотр комбустиологом по линии санитарной авиации. Учитывая тяжесть состояния, было рекомендовано продолжить противошоковую терапию в условиях ЦРБ Мойынкумского района. Под руководством заведующего отделением хирургии, врача высшей категории Медета Мукашева состояние пациентов стабилизировалось. После выхода из шока на четвертые сутки пострадавшие на авиатранспорте направлены для дальнейшего специализированного лечения в ожоговое отделение многопрофильной больницы города Тараза.

– Чрезвычайные ситуации, связанные со взрывами бытового газа и газовых устройств, как правило, происходят из-за нарушения правил обслуживания, эксплуатации и хранения бытовых газовых устройств. Зачастую последствия от взрыва газа очень тяжелые, поэтому крайне важно строго соблюдать технику безопасности, – подчерк­нул Медет Мукашев.