Свежий выпуск Опасное дно 2 июня 2022 г. 1:56 Марат Сейтказиев В Восточном Казахстане чеэсники начали обследование водоемов на предмет безопасности для отдыхающих. Только на Алаколе водолазам предстоит очистить дно вдоль пляжной зоны протяженностью более 4 км. Здесь расположены 207 баз отдыха, в том числе детский оздоровительный лагерь «Уржарайым». Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в первый же день сотрудники вытащили из озера 90 кг арматуры, прутьев и другого металлического хлама, 2 рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок. – По области отведено 16 мест для купания, – пояснили в департаменте. – 116 определены как несанкционированные. Здесь возможны сильное течение, ямы с водоворотами. На дне могут быть арматура, камни, стекло. На таких участках плавать и нырять опасно, поэтому установлены запрещающие знаки. Сотрудники службы по ЧС уже начали патрулирование стихийных пляжей. Как показывает жизнь, практически все несчастные случаи на воде происходят в местах, не оборудованных для купания.