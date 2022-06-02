Опасное дно

В Восточном Казахстане чеэсники начали обследование водоемов на предмет безопасности для отдыхающих.

Только на Алаколе водолазам предстоит очистить дно вдоль пляжной зоны протяженностью более 4 км. Здесь расположены 207 баз отдыха, в том числе детский оздоровительный лагерь «Уржарайым».

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в первый же день сотрудники вытащили из озера 90 кг арматуры, прутьев и другого металлического хлама, 2 рыбацкие сети, 10 стеклянных бутылок.

– По области отведено 16 мест для купания, – пояснили в департаменте. – 116 определены как несанкционированные. Здесь возможны сильное течение, ямы с водоворотами. На дне могут быть арматура, камни, стекло. На таких участках плавать и нырять опасно, поэтому установлены запрещающие знаки.

Сотрудники службы по ЧС уже начали патрулирование стихийных пляжей. Как показывает жизнь, прак­тически все несчастные случаи на воде происходят в местах, не оборудованных для купания.