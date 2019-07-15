​Опасное погружение

Печальную статистику по состоянию на 12 июля привел председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер.

По его словам, всего в Казахстане насчитывается более 50 тыс. водоемов, используемых для купания, отдыха и рыбной ловли. Действует 607 официальных пляжей. Однако лишь 27 из них конт­ролируются спасательными подразделениями КЧС. Кроме того, на 113 стихийных пляжах выставляются мобильные пос­ты спасателей.

Вместе с тем территориальными подразделениями КЧС ежегодно осуществляется обу­чение на безвозмездной основе спасателей-дружинников. Только в нынешнем году подготовку прошли 880 человек, за счет которых на частных зонах отдыха создано 335 объектовых спасательных постов.

Активно проводятся совместные с сотрудниками департамента полиции мероприя­тия по проверке соблюдения требований Правил нахождения в общественных местах и общего водопользования. Так, с 1 мая по 10 июля нынешнего года было проведено свыше 7 тыс. рейдов, к административной ответственности привлечены 753 человека, из них 442 оштрафованы на общую сумму более 4 млн тенге.

К слову, благодаря принятым мерам в последние годы наблюдается снижение количества утонувших из-за купания в нетрезвом состоянии в 2 раза.

Для распространения агитационной продукции активно привлекаются волонтерские организации, особенно «Жас Отан». Молодежь приняла участие в проведении 500 акций и распространении свыше 100 тыс. буклетов, брошюр.

Отметил Владимир Беккер и то, что спасателями в текущем году было обследовано дно акваторий пляжей 58 детских лагерей. Установлено 164 информационных стенда, проведены беседы с методистами и инструкторами.

Вместе с тем статистика, несмотря на небольшое снижение в нынешнем году, все-таки выглядит удручающей. С начала купального сезона (по состоянию на 12 июля) на водоемах страны утонули уже 126 человек, почти половина из них – дети. При этом речь идет не только о случаях при купании в водоемах, но и падении в них несовершеннолетних.

Среди основных причин гибели – недооценка собственных сил, падения, купание в нетрезвом состоянии. Поэтому в КЧС в очередной раз предупреждают: нельзя заплывать за знаки ограждения, купаться в запрещенных местах, оставлять купающихся детей без присмотра, подплывать к проходящим катерам, пароходам и лодкам, нырять в незнакомых местах!