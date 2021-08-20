Опасные дороги

К сожалению, ДТП, в которых гибнут и страдают дети, нередки: за 7 месяцев 2021 года на дорогах страны с участием несовершеннолетних зарегистрировано 1 621 ДТП, погибли 90 и травмированы 1 860 детей и подростков.

Из недавних случаев: в столице днем 22 июля водитель автомашины марки Mercedes, следуя по проспекту Б. Момышулы, на пересечении с улицей К. Сатпаева проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 12-летнего мальчишку, переходившего дорогу в установленном месте. Всего же с начала года в столице произошло 38 ДТП с участием несовершеннолетних, один ребенок погиб.

При этом необходимо учитывать, что дети-пешеходы (и не только дети) сами порой грешат переходами проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, становясь «зачинщиками» ДТП.

Так, по вине несовершеннолетних за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано свыше 60 ДТП. К сожалению, цифры эти выразились не только в фактах, но и в 5 трагедиях – погибли 5 несовершеннолетних, еще 70 получили различные травмы.

Более половины пострадавших детей являлись пассажирами, и такая статистика не­удивительна: детей перевозят в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств (автокресел, бустеров) либо вовсе непристегнутыми.

По словам заместителя председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандоса Мураталиева, борются с такими показателями в МВД системно: на постоянной основе проводится работа по правовому просвещению, пропаганде и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По итогам оперативно-профилактических мероприятий пресечено свыше 16 тыс. нарушений Правил дорожного движения.

– В настоящее время вблизи 3 612 школ имеются обустроенные пешеходные переходы, на проезжей части у 2 473 школ установлены искусственные неровности промышленного изготовления, у 2 229 – пешеходные ограждения лабиринтного типа. Дополнительно вблизи детских образовательных учреждений установлено 1 160 дорожных знаков, обустроено 911 пешеходных переходов, построено более 8 тысяч метров тротуаров, проведено 16 тысяч метров искусственного освещения, – прокомментировал замглавы комитета. – К слову, дорожная инфраструктура вблизи учебных заведений подвергается проверке на постоянной основе, а не только в период проведения ОПМ.

Также большое внимание уделяется транспортным средствам, предназначенным для перевозки детей и подростков: в текущем году правоохранителями было проверено около 2 тыс. транспортных средств, принадлежащих учебным заведениям. По итогам проверки выдано свыше 100 предписаний об устранении выявленных недостатков.

Кроме того, эффективным направлением в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является организация деятельности школьных отрядов юных инспекторов движения, основные задачи которых – пропаганда соблюдения Правил дорожного движения среди детей и подростков.

Печальная статистика

Всего же за истекший период на дорогах республики зарегистрировано 7 180 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 017 человек погибли, а еще 9 533 человека получили ранения.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то отмечается рост количества ДТП – сразу на 15%. Увеличилось, к сожалению, и число погибших – на 18% и раненых – на 16%.

Ощутим прирост и нарушителей ПДД: за 7 месяцев выявлено порядка 3,8 млн нарушений ПДД, а это +58% по сравнению с 2020 годом. Чаще всего превышают скорость – более 1,4 млн, и это +68% к статистике прошлого года. Чуть меньше наши водители игнорируют требования знаков и разметки, «всего» 973,6 тыс. фиксированных случаев (и уже +96% по отношению к цифрам 2020 года).

Как показывает анализ, в настоящее время смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – наезды на пешеходов (273 погибших, или 27% от всех погибших в ДТП), опрокидывания (176 погибших, или 17%) и встречные столкновения автомобилей (141 погибший, то есть 14%). Смертность в этих видах ДТП составляет 58% от всех погибших в ДТП.

Бесспорно, значимую отрицательную роль в правонарушениях играет алкоголь. Как отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК полковник полиции Алексей Милюк, во исполнение поручения Главы государства усилена ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Соответствующий закон разработан при непосредственном участии МВД и принят 27 декабря 2019 года. Поправки вступили в действие 11 января 2020 года.

Положениями принятого закона ужесточена административная ответственность за вож­дение в состоянии опьянения: увеличены сроки лишения права управления транспортными средствами и введен новый вид административного взыскания в виде ареста, который применяется в обязательном порядке наряду с лишением права управления.

– Если раньше за управление транспортным средством в состоянии опьянения впервые водитель лишался прав сроком на 3 года, то сейчас этот срок составляет 7 лет. Помимо лишения такой водитель в обязательном порядке подвергается административному аресту на 15 суток. При совершении нетрезвым водителем дорожно-транспорт­ного происшествия без причинения вреда здоровью людей преду­смотрен административный арест сроком на 20 суток с обязательным лишением права управления на 7 лет, – прокомментировал Алексей Милюк, добавив, что за отказ водителей от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения предусмотрены лишение права на управление сроком на 8 лет и административный арест на 15 суток.

Если к правонарушителю невозможно применить арест в соответствии с частью 2 статьи 50 КоАП, то на него налагается штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, или 583 400 тенге.

Что касается ответственности согласно Уголовному кодексу, то введен новый состав уголовных деяний, предусматривающий ответственность за совершение ДТП в состоянии опьянения с более жесткими санкциями. Ужесточена ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии опьянения, путем перевода первой части данной статьи из категории уголовных проступков в преступления небольшой тяжести с усилением ответственности – теперь таких водителей лишают права на управление пожизненно.

По мнению правоохранителей, несмотря на непродолжительное время действия норм, преду­сматривающих ужесточение ответственности за нетрезвое вождение, уже наблюдается общее снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. Так, за 6 месяцев текущего года количество зарегистрированных ДТП по вине нетрезвых водителей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3,6%. Также снизилось количество пострадавших в них людей – на 1,6% и погибших – на 10%.

За 6 месяцев текущего года к административной ответственности за нетрезвое вождение в стране привлечены более 11 тыс. водителей, из них почти 10 тыс. подвергнуты админист­ративному аресту, порядка 9 тыс. лишены права на управление транспортом.

К уголовной ответственности за такое вождение в указанный период привлечено чуть меньше одной тысячи лиц, пожизненно лишены права на управление транспортом более 800 водителей.

К неблагоприятным факторам, формирующим печальную статистику, в полицейской службе относят и техническое состояние автотранспорта. По статистике, сейчас каждый третий автобус (30%, или 25 823 из 84 703 единиц автотранспорта) в стране эксплуатируются уже свыше 20 лет. По вине водителей автобусов лишь в текущем году допущено 228 ДТП, в которых 16 человек погибли и 299 получили ранения.

Большая часть старых автобусов находится во владении физических лиц (71%, или 18 346). Ежегодно сотрудники полиции выявляют порядка 500–700 фактов эксплуатации переоборудованных автобусов, используемых для нерегулярных перевозок. С начала года выявлено более 55 тыс. фактов управления технически неисправным или незаконно переоборудованным автотранспортом, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом (45 тыс.).