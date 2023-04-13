Опасные стоки

Надо сказать, этот вопрос не дает покоя уже достаточно давно. Его неоднократно поднимали как местные жители в ходе встреч с местными исполнительными органами и депутатами маслихатов и Парламента, так и сами народные избранники, но пока он еще остается открытым. Лишь в последнее время власть имеющие все чаще стали обращать на проб­лему внимание, и, похоже, появилась большая вероятность, что уже в ближайшей перспективе ситуация может благополучно разрешиться.

Стало известно, что отсутствие очистных сооружений сточных вод в первую очередь постепенно приводит к ухудшению качества питьевой воды для жителей близлежащих к областному цент­ру населенных пунктов Жамбылского и Байзакского районов. Кроме того, наблюдается тенденция к заболачиванию сельскохозяйственных угодий и подтоплению аулов.

– В 2019 году по данному вопросу был разработан проект технико-экономического обос­нования и направлен на рассмот­рение РГП «Госэкспертиза». Однако после этого был объявлен временный мораторий на разработку проект­ной документации на развитие и модернизацию очистных со­оружений, что вновь отодвинуло решение проблемы, – отметил в ходе недавнего брифинга руководитель департамента экологии по Жамбылской области Арсен Латыпов.

Узнав о существующей проблеме во время встречи с жителями села Костобе, в начале прошлого года эту тему в своем депутатском запросе поднял и бывший сенатор, ныне председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев, который подчеркнул, что Тараз является единственным областным центром в стране, где нет специальной станции биологической очистки канализационных вод, и это стало реальной экологической проб­лемой в регионе.

Депутат отметил, что в связи с ростом населения города увеличиваются и объемы канализацион­ных стоков, и все они осаждаются в отстойных прудах вблизи села Костобе. В пруды поступает стоков в 1,5 раза больше проектной емкости, а потому смывные воды распространяются на территории другого района, загрязняя окружающую среду вредными выбросами и неприятным запахом. В результате лабораторного изучения установлено превышение допустимого норматива содержания твердых веществ в сточных водах в 69 раз, азота аммонийного – в 1,6 раза, нитратов – в 2,4 раза. Таким образом, на сегодня экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в сельских районах, вызывает обоснованное недовольство населения.

В связи с тем, что проект простаивал из-за введенного моратория, Абдалы Нуралиев обратился с просьбой к Правительству оказать содействие в решении вопроса через республиканский бюджет.

В итоге РГП «Госэкспертиза» отозвало проект ТЭО и представило в АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» в целях реализации проекта в рамках единой программы развития и модернизации очистных сооружений.

– Согласно информации цент­ра жилищно-коммунального хозяйства, в рамках этой программы включены в перечень 53 проекта, – сообщил глава регионального экологического ведомства Арсен Латыпов. – По Жамбылской области в нее вошли 4 города. В 2021 году она коснулась Жанатаса, на очереди Тараз, затем Каратау и Шу. Центр жилищно-коммунального хозяйства выступает заказчиком проектов. Для их реализации предусматриваются средства международных финансовых организаций.

Как выяснилось, в настоящее время акиматом области ведутся переговоры с представителями Европейского банка реконструкции и развития по выделению средств на строительство канализационно-очистных со­оружений.

На сегодня местным департаментом экологии уже согласовано техническое задание на разработку технико-экономического обоснования строительства этих сооружений в городе, соответствующего требованиям экологического законодательства в области охраны окружающей среды.

Как видно, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, что не может не радовать. Хочется верить, что все запланированное сбудется, а пока остается только надеяться на лучшее и ждать. Как говорится, поживем – увидим.