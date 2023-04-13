Опасные стоки

Проблемная зона
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Михаил Тё, Жамбылская область

Отсутствие городских очистных сооружений сточных вод грозит населению Тараза крупными неприятностями.

фото из архива "КП"

Надо сказать, этот вопрос не дает покоя уже достаточно давно. Его неоднократно поднимали как местные жители в ходе встреч с местными исполнительными органами и депутатами маслихатов и Парламента, так и сами народные избранники, но пока он еще остается открытым. Лишь в последнее время власть имеющие все чаще стали обращать на проб­лему внимание, и, похоже, появилась большая вероятность, что уже в ближайшей перспективе ситуация может благополучно разрешиться.

Стало известно, что отсутствие очистных сооружений сточных вод в первую очередь постепенно приводит к ухудшению качества питьевой воды для жителей близлежащих к областному цент­ру населенных пунктов Жамбылского и Байзакского районов. Кроме того, наблюдается тенденция к заболачиванию сельскохозяйственных угодий и подтоплению аулов.

– В 2019 году по данному вопросу был разработан проект технико-экономического обос­нования и направлен на рассмот­рение РГП «Госэкспертиза». Однако после этого был объявлен временный мораторий на разработку проект­ной документации на развитие и модернизацию очистных со­оружений, что вновь отодвинуло решение проблемы, – отметил в ходе недавнего брифинга руководитель департамента экологии по Жамбылской области Арсен Латыпов.

Узнав о существующей проблеме во время встречи с жителями села Костобе, в начале прошлого года эту тему в своем депутатском запросе поднял и бывший сенатор, ныне председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев, который подчеркнул, что Тараз является единственным областным центром в стране, где нет специальной станции биологической очистки канализационных вод, и это стало реальной экологической проб­лемой в регионе.

Депутат отметил, что в связи с ростом населения города увеличиваются и объемы канализацион­ных стоков, и все они осаждаются в отстойных прудах вблизи села Костобе. В пруды поступает стоков в 1,5 раза больше проектной емкости, а потому смывные воды распространяются на территории другого района, загрязняя окружающую среду вредными выбросами и неприятным запахом. В результате лабораторного изучения установлено превышение допустимого норматива содержания твердых веществ в сточных водах в 69 раз, азота аммонийного – в 1,6 раза, нитратов – в 2,4 раза. Таким образом, на сегодня экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в сельских районах, вызывает обоснованное недовольство населения.

В связи с тем, что проект простаивал из-за введенного моратория, Абдалы Нуралиев обратился с просьбой к Правительству оказать содействие в решении вопроса через республиканский бюджет.

В итоге РГП «Госэкспертиза» отозвало проект ТЭО и представило в АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» в целях реализации проекта в рамках единой программы развития и модернизации очистных сооружений.

– Согласно информации цент­ра жилищно-коммунального хозяйства, в рамках этой программы включены в перечень 53 проекта, – сообщил глава регионального экологического ведомства Арсен Латыпов. – По Жамбылской области в нее вошли 4 города. В 2021 году она коснулась Жанатаса, на очереди Тараз, затем Каратау и Шу. Центр жилищно-коммунального хозяйства выступает заказчиком проектов. Для их реализации предусматриваются средства международных финансовых организаций.

Как выяснилось, в настоящее время акиматом области ведутся переговоры с представителями Европейского банка реконструкции и развития по выделению средств на строительство канализационно-очистных со­оружений.

На сегодня местным департаментом экологии уже согласовано техническое задание на разработку технико-экономического обоснования строительства этих сооружений в городе, соответствующего требованиям экологического законодательства в области охраны окружающей среды.

Как видно, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, что не может не радовать. Хочется верить, что все запланированное сбудется, а пока остается только надеяться на лучшее и ждать. Как говорится, поживем  – увидим.

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