​Опасные центры

Около 300 нарушений требований пожарной безопасности выявлены в торгово-развлекательных цент­рах Атырау, сообщил начальник управления ДЧС Атырауской области Жасболат Бержанов. По его словам, завершены проверки 18 объектов из 19. Не проверен только один ТРЦ «Покемон» в связи с отсутствием руководителя объекта. Всего в ходе проверок выявлены 299 нарушений требований пожарной безопасности. Возбуждены административные дела, к адмответственности привлечены 16 юридических лиц, руководителям объектов вручены предписания для устранения выявленных нарушений.

Как отметил Жасболат Бержанов, проблему чаще всего представляют нерабочие первичные средства пожаро­тушения, автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, пространство под лестничными маршами нередко используется под бытовое или торговое помещение, здесь допускается даже хранение горючих материалов, а на входе стоят турникеты, препятствующие свободной эвакуации людей.

– Не проводятся и ревизии пожарных кранов, как того требуют правила – не реже одного раза в полугодие. У мест размещения пожарных гидрантов отсутствуют световые или флуоресцентные указатели с нанесенными буквенными индексами «ПГ», цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта. Пожарные краны не укомплектованы, в водопроводных сетях отсутствует вода. И такие нарушения присущи практически всем торгово-развлекательным центрам, – уточнил представитель ДЧС.