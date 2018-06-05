​Опасные центры

Около 300 нарушений требований пожарной безопасности выявлены в торгово-развлекательных центрах Атырау, сообщил начальник управления ДЧС Атырауской области Жасболат Бержанов. По его словам, завершены проверки 18 объектов из 19. Не проверен только один ТРЦ «Покемон» в связи с отсутствием руководителя объекта. Всего в ходе проверок выявлены 299 нарушений требований пожарной безопасности. Возбуждены административные дела, к адмответственности привлечены 16 юридических лиц, руководителям объектов вручены предписания для устранения выявленных нарушений.
Как отметил Жасболат Бержанов, проблему чаще всего представляют нерабочие первичные средства пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, пространство под лестничными маршами нередко используется под бытовое или торговое помещение, здесь допускается даже хранение горючих материалов, а на входе стоят турникеты, препятствующие свободной эвакуации людей.
– Не проводятся и ревизии пожарных кранов, как того требуют правила – не реже одного раза в полугодие. У мест размещения пожарных гидрантов отсутствуют световые или флуоресцентные указатели с нанесенными буквенными индексами «ПГ», цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта. Пожарные краны не укомплектованы, в водопроводных сетях отсутствует вода. И такие нарушения присущи практически всем торгово-развлекательным центрам, – уточнил представитель ДЧС.