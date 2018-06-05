​Опасные центры

Свежий выпуск
563
Серик Кабдулов, Атырау

Около 300 нарушений требований пожарной безопасности выявлены в торгово-развлекательных цент­рах Атырау, сообщил начальник управления ДЧС Атырауской области Жасболат Бержанов. По его словам, завершены проверки 18 объектов из 19. Не проверен только один ТРЦ «Покемон» в связи с отсутствием руководителя объекта. Всего в ходе проверок выявлены 299 нарушений требований пожарной безопасности. Возбуждены административные дела, к адмответственности привлечены 16 юридических лиц, руководителям объектов вручены предписания для устранения выявленных нарушений.

Как отметил Жасболат Бержанов, проблему чаще всего представляют нерабочие первичные средства пожаро­тушения, автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, пространство под лестничными маршами нередко используется под бытовое или торговое помещение, здесь допускается даже хранение горючих материалов, а на входе стоят турникеты, препятствующие свободной эвакуации людей.

– Не проводятся и ревизии пожарных кранов, как того требуют правила – не реже одного раза в полугодие. У мест размещения пожарных гидрантов отсутствуют световые или флуоресцентные указатели с нанесенными буквенными индексами «ПГ», цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта. Пожарные краны не укомплектованы, в водопроводных сетях отсутствует вода. И такие нарушения присущи практически всем торгово-развлекательным центрам, – уточнил представитель ДЧС.

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
Не нужно бояться мирного атома
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
Развитие энергетики нельзя политизировать
Что иностранные гости говорят об Играх кочевников
Костанайцам простят неустойку
В этноауле установлена специальная юрта от ЮНИСЕФ
Встречи в Великой степи
В Таразе назван лучший знаток казахского языка
Условия для ведения бизнеса улучшатся
Организация тюркских государств приняла общий алфавит
Информирование граждан и подготовка инфраструктуры
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных из-за переполненности тюрем
Казахстанский боксер вернулся с победой после двухлетнего простоя
Будем дружить театрами
Что мешает малому бизнесу нести «золотые яйца»?
Танец души на холсте
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
На энергетической безопасности экономить... опасно
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Когда дадут отопление в Астане
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Накрыли подпольную лабораторию
Возрастет число авиарейсов
Подписан меморандум с UNWTO
Субсидирование начнется в сентябре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]