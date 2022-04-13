В городе Костанае спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

11 апреля в 6:20 часов утра экипаж патрульной полиции в составе Талгата Калисенова и Диаса Бабулова при патрулировании улицы Тауелсиздик заметили автомашину, которая дала сигнал фарами. Полицейские остановились, водитель авто сообщил, что, проезжая по мосту, заметил девушку, которая пыталась перелезть через перила. Экипаж немедленно отправился к месту происшествия.

«Когда мы подъехали, мой напарник Диас Бабулов выбежал из машины и удержал девушку, которая уже собиралась перелезть через ограждение моста», – рассказал Талгат Калисенов.

Видео: alau.kz

Полицейские посадили рыдающую девушку в машину, успокоили ее. Она рассказала, что причиной поступка стала ссора с парнем. Девушка решила сделать фотографию с моста и послать молодому человеку опасное селфи.

Девушку доставили в кризисный центр, в настоящее время с ней работают психологи.

Талгат Калисенов в патрульной полиции служит более 10 лет. За время службы в его практике это третий случай, когда он спасает людей, пытавшихся спрыгнуть с моста. Во всех случаях причиной таких поступков становится ссора с близкими людьми.

Диас Бабулов служит в органах внутренних дел всего два года, но это не помешало грамотно среагировать в экстренной ситуации.

Кроме того, с начала года сотрудники патрульной полиции оказали помощь более 20 водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

«Приходить на помощь – эта наша работа», – отметил экипаж с позывным 535.