​Опасный коллектор

В результате ЧП у края образовавшегося обрыва оказалось два строения. Акимат города уже расселил 13 их жильцов, предоставив комнаты в общежитии.

Проведенное комиссией визуальное обследование технического состояния канализационного коллектора, расположенного на глубине 4 метров, показало его высокую изношенность, что и стало причиной коррозии каркаса. Объект построили в 1964 году для стока канализационных вод ТЭЦ-3, нефтеперерабатывающего завода и других промышленных предприятий.

В санитарно-охранной зоне канализационного коллектора находится 23 жилых дома, в которых проживает более ста человек. Непосредственно над объектом расположено 5 домостроений. Примечательно, что все построенные на этом участке здания узаконены во время проведения легализации. Комиссия пришла к заключению, что в случае повторного прорыва создастся реальная опасность для жизни и здоровья людей.