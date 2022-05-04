Происшествия , В мире
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США

В штате Алабама из тюрьмы бежал 38-летний рецидивист Кейси Уайт, которому грозит смертная казнь. Одновременно исчезла сотрудница тюрьмы Вики Уайт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

Отмечается, что у арестанта и у охранницы одна фамилия.

56-летняя Вики Уайт сама вывезла рецидивиста из тюрьмы, сказав начальству, что везет его в суд на консультацию с психиатром. Как оказалось позже, никакой консультации в тот день запланировано не было, а сама Уайт действовала не по протоколу - по правилам, опасного преступника вне тюрьмы должны сопровождать двое охранников.

Уайт сказала коллегам, что оставив преступника в суде, сама пойдет к врачу, потому что плохо себя чувствует. Позже выяснилось, что осмотра у врача у нее на тот день тоже назначено не было. Не было запланировано и осмотра у судебного психиатра, к которому она якобы повезла Кейси Уайта.

Охранница и преступник покинули тюрьму около 9 часов утра, а примерно в 11 часов ее пустой патрульный автомобиль нашли на стоянке торгового центра.

Теперь преступник, вероятно, вооружен: Вики Уайт на работе носила с собой девятимиллиметровый пистолет. В заявлении службы маршалов США говорится, что Уайт представляет серьезную опасность для общества и для сотрудницы исправительного учреждения.

Служба предлагает награду в 10 тыс. долларов за любую информацию, которая приведет к его поимке и установлению местонахождения Вики Уайт.

"Мы выдали ордер на арест Вики Уайт, она обвиняется в оказании содействия побегу. И, конечно же, есть ордер на арест преступника Кейси Уайта. Причем они оба однофамильцы. Мы продолжим поиски, пока не вернем заключенного под стражу, так как это чрезвычайно опасный человек", - заявил шериф округа Лодердейл Рик Синглтон.

Вики Уайт проработала в управлении исполнения наказаний Алабамы 25 лет и занимает пост заместителя директора коррекционного департамента тюрьмы округа Лодердейл. В ее работу входит доставка заключенных в суд. Ее должность предполагает свободный доступ ко всем заключенным.

Кейси Уайт обвиняется в убийстве 58-летней Конни Риджуэй в ее доме в городе Роджерсвилль в 2015 году. Власти долго не хотели предъявлять ему именно эти обвинения, которые по законам штата могут привести к смертной казни, однако в 2020 году это всё же произошло после серии выступлений общественности, требовавших справедливости для убитой Риджуэй.

Уайт признался в убийстве и сказал полиции, что ему за него заплатили. В тюрьме округа Лодердейл он ожидал суда.

По словам шерифа Синглтона, Уайт и раньше планировал бежать из тюрьмы, захватив заложника, однако в 2020 году его план был раскрыт - он не успел совершить попытку к бегству.

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