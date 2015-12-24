​Опасный самопал

В прошедшем году в производстве службы экономических расследований департамента госдоходов по Акмолинской области находилось 15 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом спирта и алкогольной продукции. Из оборота было изъято 46 тыс. бутылок так называемого «самопала», 2 865 литров спирта и 3 365 литров спиртосодержащей продукции. Два человека привлечены к административной ответственности с конфискацией незаконно реализуемых спиртных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Кокшетау выявлен подпольный цех по розливу алкоголя, виновные преданы суду.

Специалисты советуют: для проверки приобретаемой алкогольной продукции можно воспользоваться мобильным приложением Wipon, позволяющем после сканирования акцизной марки получить полную информацию о товаре.