​Опасный самопал

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В прошедшем году в производстве службы экономических расследований департамента госдоходов по Акмолинской области находилось 15 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом спирта и алкогольной продукции. Из оборота было изъято 46 тыс. бутылок так называемого «самопала», 2 865 литров спирта и 3 365 литров спиртосодержащей продукции. Два человека привлечены к административной ответственности с конфискацией незаконно реализуемых спиртных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Кокшетау выявлен подпольный цех по розливу алкоголя, виновные преданы суду.

Специалисты советуют: для проверки приобретаемой алкогольной продукции можно воспользоваться мобильным приложением Wipon, позволяющем после сканирования акцизной марки получить полную информацию о товаре. 

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