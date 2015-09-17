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ОПЕК предсказала подорожание барреля нефти до 80 долларов к 2020 году
Организация стран – экспортеров нефти ожидает роста цен на свою нефтяную корзину в среднем на 5 долларов в год — до 80 долларов за баррель в 2020 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние аналитические материалы картеля, попавшие в распоряжение агентства, поставки "черного золота" из стран, не входящих в организацию, будут увеличиваться медленнее, чем предполагалось ранее.

Добыча в странах-нефтепроизводителях, которые не являются членами ОПЕК, составит в 2017 году 58,2 миллиона баррелей в сутки, а не более 59 миллионов, как ожидалось.

Нынешние низкие цены на нефть обуславливают сжатие предложения этого вида топлива и не стимулируют инвестиции в отрасль, говорится в докладе. При этом нефть гораздо более чувствительна к изменению цен, нежели другие виды топлива. Эксперты картеля обращают внимание на сокращение предложения нефти в США и Канаде.
В 2014 году нефть подешевела более чем наполовину, что стало причиной сокращения бурения в странах, не входящих в ОПЕК. После того, как государства – члены картеля стали отстаивать свои ниши на рынке, опасаясь конкуренции со стороны американской сланцевой нефти, цены на сырое топливо рухнули. В частности, подобной стратегии придерживалась Саудовская Аравия.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs 11 сентября опубликовал прогноз, согласно которому нефтяные котировки в ближайшие месяцы могут упасть до 20 долларов за баррель. В проекте бюджета Ирана на 2016–2017 годы заложена стоимость нефти в 42–50 долларов за баррель. Российское минэкономразвития исходит из того, что баррель главного мирового топлива в следующем году будет в среднем стоить 38 долларов.

В четверг, 17 сентября, на лондонской бирже ICE октябрьские контракты на нефть марки Brent торговались в районе 49,5 доллара за баррель.

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