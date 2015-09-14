ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в 2015 году

Экономика
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Фото: depositphotos.com
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 году. Об этом говорится в новом докладе картеля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Российской газеты".

По ожиданиям ОПЕК, спрос на нефть в 2015 году вырастет на 90 тысяч баррелей в день – до 92,79 миллиона баррелей в день. Корректировке прогноза способствовали более оптимистичные, чем предполагалось, данные по экономике стран Европы и Северной Америки.

При этом прогноз на 2016 год, напротив, снижен на 50 тысяч баррелей в день – до 94,08 миллиона баррелей в день на фоне ожидаемого ослабления экономик Китая и Латинской Америки.

Что касается добычи "черного золота", то в странах, не входящих в ОПЕК, она в 2015 году может составить 57,43 млн баррелей в день. Это на 30 тысяч баррелей в день меньше предыдущего прогноза. В новом его варианте цифры были скорректированы из-за ожидающегося сокращения объемов добычи нефти в США, уточняется в докладе. В следующем году добыча может составить 57,59 млн баррелей в день, снизившись на 0,16 млн баррелей в день.

Сама ОПЕК тем временем продолжает превышать заявленные объемы добычи "черного золота". Как следует из доклада, в августе картель добывал 31,54 млн баррелей в день при лимите в 30 млн.

На фоне публикации этих данных нефтяные котировки, демонстрировавшие в первой половине дня слабое снижение, ускорили падение. Так, стоимость барреля Brent на Лондонской бирже ICE потеряла больше полутора процентов, опустившись до $47,37.

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