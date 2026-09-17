OpenAI снова выявила опасное поведение ИИ

Искусственный интеллект

Техногигант признаёт, что для безопасного развития отрасли пока не хватает механизмов контроля

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

OpenAI выявила новые случаи опасного поведения своих ИИ-моделей. За последние шесть месяцев компания зафиксировала шесть таких эпизодов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В них нейросети выдумывали и даже фальсифицировали данные. Во время одного из инцидентов модель без разрешения загрузила в интернет созданный ею файл, чтобы позже сослаться на него в своём ответе. В другом – ИИ сгенерировал инструкции по обходу установленных разработчиком ограничений.

В OpenAI подчеркнули, что речь идёт об отдельных случаях. Это не означает, что подобное поведение у моделей встречается часто. При этом техногигант признаёт, что для безопасного развития отрасли пока не хватает механизмов контроля.

Недавно сообщалось, что в Китае робот-гуманоид сам сошел с производственной линии.

 

 

#опасность #ИИ #OpenAI

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